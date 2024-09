‘Do të të bëjmë derman… Vajza ngacmohet s*ksualisht nga infermieri i urgjencës

Një e re 24-vjeçare nga Pogradeci denoncon në “Stop” një infermier të Urgjencës së Pogradecit, që sipas saj, e ka ngacmuar seksualisht.

E reja ka shkuar në Spitalin e Pogradecit, për të marrë ndihmë, pasi vuan nga një sëmundje e rrallë dhe atë ditë kishte marrje fryme dhe rrahje të shpeshta zemre.

Pasi u ekzaminua nga Mjeku i Urgjencës, vajza u orientua, për të bërë një elektrokardiogramë.

Në këto momente, infermieri Metjan Muço rreth të 30-ave, fillon ta ngacmojë me fjalë dhe në pjesët intime.

“Mendova që të bëj një denoncim për një infermier Metjan Muço. Nuk ndihesha mirë një ditë. Kisha vështirësi në frymëmarrje. Shkoj në spital me një të afërmen time. Doktori bëri ekzaminimin dhe tha ka nevojë për një elektrokardiogramë. Cakton mjeku një infermier. Unë e di që elektrokardiograma bëhet në krahun e djathtë. Filloi të vendoste elektrodat. Kur po i vendoste tek pjesa e toraksit filloi ngacmimet te pjesa e gjoksit, sa të bukura… shumë fjalë. Më falni se nuk ndihem mirë”, tha denoncuesja.

Vajza e tronditur është çuar dhe ka ikur nga ambientet e Spitalit, por ngjarjen e ka mbajtur të fshehtë për të shmangur ndonjë konflikt të mundshëm.

“Atje kam pësuar një traumë shumë të fortë që nga ajo ditë për Zotin. Unë nuk e denoncova. Thjesht e mbajta në shpirtin tim. As kushërirës nuk munda t’i tregoja të gjithë të vërtetën. Kam një baba e kam të sëmurë, kam një nënë, kam vëlla, kam dhe një të fejuar që po ta marrin vesh ata, jo vetëm këta të katërt, do e bëjnë copa-copa. Prandaj vendosa që të mos bëj zhurmë pasi kam vëlla, kam të fejuar. Nuk di çfarë të them, dridhem në të gjithë anët”, tregon denoncuesja.

Pas këtij denoncimi, “Stop” duke kërkuar të verifikojë dhe investigojë këtë problem, çon të infiltruarën e vet në spitalin e Pogradecit.

Infermier qëllon sërish Metjan Muço, i cili sapo merr vesh se vajza është turiste në qytet, përsërit sjelljen e tij, duke e ngacmuar seksualisht këtë të fundit.

Infermieri Metjan Muça: Tani, ne këtej lart, mbaruam… Tani do fillojmë këtej poshtë.

E infiltruara:Prapë do vej termometër?!

Infermieri Metjan Muça: Ce e vendose njëherë ti qëparë?

E infiltruara: Po ma vendosën njëherë…

Infermieri Metjan Muça: Na, vendose njëherë prej meje…!

E infiltruara: Prapë?!

Infermieri Metjan Muça: Varet, si e ke mbajtur.

E infiltruara: Mirë e vura unë.

Infermieri Metjan Muça: E, nuk e di unë…Do ta shikojmë gjendje tani mos ketë… Unë, kur e pashë atë të verdhin, mos e mbajte shumë kohë në dorë kushedi? Dhe mos i ra?

E infiltruara: Ndoshta!

Infermieri Metjan Muça: Se 36 e gjysmë ishte.

E infiltruara: S’e di! Ajo e solli, e mbajta 5-6 minuta…

Infermieri Metjan Muça: Vere këtë njëherë, ta shikojmë, pastaj, kështu nuk të lemë. Do të të bëjmë derman! Të të bëjmë fil edhe të ikësh, se s’ka kuptim ashtu, që të na vish gjende herë tjetër.

E infiltruara: Ca do bëj? Po të gjithë pacientët me kaq mirësjellje, me kaq dashuri?!

Infermieri Metjan Muça: Me mirësjellje! Ata, që vuajnë nga zemra, me mirësjellje e duan, dhembshuri, dashuri, se vjen tanshi njëçikë i mërzitur njëçikë ashtu…, ëëë e kam mirë, ç’ke? Ke emocione?

… Metjanin e kërkon doktoresha e Urgjencës, ai është duke ngacmuar pacienten…

Doktoresha e Urgjencës, Pogradec: Metjan!

Infermieri Metjan Muça: Erdha doktoresha!

E infiltruara: Aman mos më lër edhe 10 orë të tjera këtu…!

Infermieri Metjan Muça: Jo de, ce 10 orë…,më e shumta deri në 10:00 të darkës jam unë këtu.

E infiltruara: Deri kur?

Infermieri Metjan Muça: Deri në 10:00 të darkës… Eeee edhe ikim pastaj.

E infiltruara: Pastaj ku?

Infermieri Metjan Muça: Ikim bashkë pastaj…

E infiltruara: Ku të ikim pastaj?

Infermieri Metjan Muça: Ku të duash…!

E infiltruara: Unë me pushime jam.

Infermieri Metjan Muça: Edhe unë me pushime! Ku të duash ti!

E infiltruara: Po ti, je në punë?

Infermieri Metjan Muça: Po s’ka gjë, një ditë do e le unë punën…, kështu që rri urtë…!

E infiltruara: Ë..?

Infermieri Metjan Muça: E kam me vërte! Ja të shikoj një çikë andej dhe erdha…!

Infermieri Metjan Muça: Të marrim një analizë, se na i kërkon ai doktori, kardiologu. Ke temperaturë?

E infiltruara: Jo! Njëlloj si herën e kaluar.

Infermieri Metjan Muça: Do të marr një analizë.

E infiltruara: Jo, jo! Nuk bëj gjilpërë unë, absolutisht.

Infermieri Metjan Muça: Jo gjilpërë! Do të marr një analizë, më tha ai doktori i zemrës.

E infiltruara: Jo, jo! E kam tmerr! Nuk pranoj të jap gjak…,të lutem!

Infermieri Metjan Muça: Pe meje, pe meje…

E infiltruara: Tani shtyju një çikë! Unë erdha për t’u vizituar, jo për të gjetur diçka tjetër…

Infermieri Metjan Muça: Për t’u vizituar de, jo dedede gjë tjetër! Ulu tashi..!

E infiltruara: Po mirë, o burrë i dheut, ngele duke…

Infermieri Metjan Muça: Ulu tashi, ulu tashi…!

E infiltruara: Jo, jo! Nuk jap gjak…

Infermieri Metjan Muça: Do ta mbushim mendjen, me të mirë me të keq! Hajde shtrihu tani!

E infiltruara: Jo, jo! Nuk jap gjak, seriozisht nuk jap gjak…

E infiltruara e Stop, refuzoi të japë analizat dhe firmosi edhe tek libri i vizitave në prani të doktoreshës.

E infiltruara: Refuzoj të bëj analizat dhe…?

Doktoresha: Mjekimin spitalor!

E infiltruara: Ok!

Infermieri Metjan Muça: Kështu që, të shkuara ti…! Ishalla s’vjen më këtu!

E infiltruara: Ishalla jo…! Ju i trajtokeni shumë mirë pacientët!

Infermieri Metjan Muça: Ja…!/klan