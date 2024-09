Endrick vendos rekord të ri në Champions League, ‘zbret nga froni’ Raul Gonzalez

Endrick bëhet futbollisti më i ri që shënon në Champions League. Braziliani ka thyer mbrëmë rekordin e Raul në këtë drejtim, duke realizuar golin e tretë të të tijve, në fitoren 3-1 ndaj Shtutgartit.

Në moshën 18 vjeç e 58 ditë, sulmuesi në fjalë u bë lojtari më i ri që shënon për Real Madridin në Ligën e Kampionëve. Nënvizojmë faktin se këtë rekord e mbante Raul Gonzalez Blanco.

Legjenda e “Los Blancos” shënoi një “hat-trick” kundër Ferencvaros në vitin 1995, në moshën 18 vjeç e 113 ditë. Opta e raporton këtë.

1 – At 18 years and 58 days, Endrick Felipe has become the youngest player to score for Real Madrid in the history of the Champions League, surpassing Raúl González Blanco's previous record against Ferencvárosi TC in 1995 (hat-trick at the age of 18 years and 113 days). Star. pic.twitter.com/KybTP5GeCD

