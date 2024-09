Të shtënat në afërsi të Trump, reagon Kamala Harris: Dhuna nuk ka vend në Amerikë!

SHBA- Zëvendëspresidentja Kamala Harris, e cila kandidon kundër Donald Trump në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ka lëshuar një deklaratë për incidentin. Kandidatja demokrate për zgjedhjet shkruan se dhuna nuk ka vend në Amerikë. Ajo shprehet e lumtur që Trump është i sigurt.

"Unë jam informuar për raportet e të shtënat me armë zjarri pranë ish-presidentit Trump dhe pronës së tij në Florida, dhe jam e lumtur që ai është i sigurt. Dhuna nuk ka vend në Amerikë. " shkroi ajo në "X".

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.