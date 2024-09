Thiago Motta: Fokusi vetëm tek Empoli, nuk e mendoj fare tani Champions League

Thiago Motta ka dalë në konferencën për shtyp për të prezantuar ndeshjen që do t’i shohë të tijtë duke luajtur nesër në transfertë, ndaj Empolit. Pas fitoreve ndaj Como dhe Verona, si dhe barazimit në shtëpi ndaj Romës, “Zonja e Vjetër” e nis sërish kampionatin nga “Computer Gross Arena”. Kjo do të jetë “skena” e ndeshjes së parë të kampionatit italian, pas pushimit (për shkak të ndeshjeve të kombëtareve).

Më poshtë janë deklaratat e trajnerit të Juventusit në kuadër të udhëtimit në Toskanë: "Jemi gati dhe të fokusuar vetëm te ndeshja kundër Empolit, nuk e mendoj fare tani Champions League. Ata po kalojnë një moment pozitiv, dinë të performojnë mirë në fushë. Prandaj, ne duhet të jemi të vendosur dhe të luajmë një ndeshje serioze. Douglas Luiz, startues nga kjo e shtunë? Të shohim, nuk ka asnjë vështirësi me të.

Bëmë mjaft mirë gjatë pushimit, ishin dy javë të shkëlqyera stërvitjeje. Jam i lumtur që shumë lojtarë mbetën me ne, por edhe ata që ishin në kombëtare luajtën dhe fituan përvojë. U kthyen të gjithë në gjendje të mirë. Jam i lumtur, sepse i kemi pothuajse të gjithë lojtarët në dispozicion.

Douglas Luiz dhe Koopmeiners? Janë dy lojtarë të mëdhenj, si shumë të tjerë që kemi në skuadër. Le të shohim se cili do të startojë ndaj Empolit. Jemi me fat që kemi shumë lojtarë të fortë. Juventusi ka bindjen për të luajtur futboll proaktiv dhe provuar gjithmonë të fitojë.

Menaxhimi i skuadrës me fillimin edhe të Champions League? Asgjë nuk ndryshon. Ne stërvitemi, përgatitemi, luajmë, rikuperohen ata që kanë luajtur. Rikuperohen edhe ata që mund të bëhen gati për ndeshjen e ardhshme, edhe ata që nuk kanë luajtur. Përballemi me ndeshjet si gjithmonë; me përkushtim, fokusim dhe duke luajtur më së miri.

Duhet të jemi në gjendje të konkurrojmë me kundërshtarët tanë ashtu siç duam. Çdo ndeshje ka historinë e vet. Ndaj Empolit duhet të jemi të fokusuar, duke ditur se çfarë duhet të bëjmë dhe shmangim”.