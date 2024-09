Veselinovic: Partizani është ekip i ri, barazimi më duket rezultati më real

Trajneri i Partizanit, Aleksandar Veselinovic, falënderoi tifozët e kuq për mbështetjen, edhe pse nuk iu dhuroi dot fitoren. Vetëm barazim 2-2 ndaj Dinamo City, në derbin e parë të kryeqytetit për këtë kampionat: “Pajtohem me të gjitha se ishte ndeshje interesante, me shumë emocione dhe me 4 gola.

Ndeshja sjell situata të tilla, qartësisht ekipi ynë është shumë i ri. Vuajtëm jo vetëm në situatën që konkretizoi Dinamo në gol, në pjesën e dytë, por do të veçoja edhe disa minuta në të parën. Na mungon pak eksperienca për t’i kontrolluar gjërat.

Normalisht, këto janë situata që i bie loja e futbollit. Kishim periudha të mira në pjesën e parë, ku e dominuam kundërshtarin. Ndoshta nuk u përgjigjëm mirë në pjesën e dytë. Normalisht, pasi shënuam golin e dytë mund dhe duhej të reagonim më me përvojë në minutat që kishin mbetur. Duhet ta theksoj, sepse kishim mundësi, goditëm shtyllën. Edhe kundërshtari kishte rastet e veta. Nëse e shohim në kompleksitet, barazimi është rezultati më real.

Mungesë përqendrimi? Normalisht, pas ndeshjes mund të diskutojmë, por jemi me kokën e nxehtë. Do të duhet pak kohë për të bërë analiza të sakta. Sigurisht, duke e kërkuar gabimin te vetja. Ndeshja të tregon vetë në disa situata se si të reagosh. Dua të falënderoj lojtarët për mundin dhe tifozët për mbështetjen gjatë 90 minutave.

Përgatitja jonë ishte ta fitonim ndeshjen, por duke parë si shkoi loja, duke pasur parasysh që ishim në disavantazh, mbeta i kënaqur. Jo plotësisht, sepse pas golit të Dinamos nuk u dukëm si ekip. Pastaj udhëhoqëm 2-1 në fundin e ndeshjes, besoj se duhej ta ruanim avantazhin. Ndodhi ajo situata e Dinamos dhe rrjedhimisht i bie që barazimi është rezultati më i drejtë”.