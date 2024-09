PD mbledh për herë të parë drejtuesit politikë

Pak ditë pasi u caktuan në mbledhjen e kryesisë, 12 drejtuesit politik të Partisë Demokratike do të mblidhen sot në seli.

Gjatë takimit, Sali Berisha, kryetar i PD-së, nga arresti i shtëpisë do të mbajë edhe fjalën e tij nëpërmjet një video konferencë siç ka bërë edhe më parë.

‘Në orën 17.00 në selinë e PD, salla "Pjetër Arbnori" do të zhvillohet takim me drejtuesit politikë të PD ku do të ketë fjalën e tij Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha.’- njofton PD.

Drejtuesit politik të PD-së sipas qarqeve: Tiranë: Belind Këlliçi Durrës: Oerd Bylykbashi Lezhë: Agron Gjekmarkaj Shkodër: Luçiano Boçi Fier: Gazment Bardhi Kukës: Flamur Hoxha Diber: Xhelal Mziu Elbasan: Ervin Salianji Korçë: Ivi Kaso Berat: Eno Bozdo Vlorë: Bujar Leskaj Gjirokastër: Tritan Shehu