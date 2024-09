Golashënuesi më i mirë në historinë e Uruguajit, zyrtarizohet lamtumira e Luis Suarez nga kombëtarja

Këtë të premte, 37-vjeçari Luis Suarez do të luajë ndeshjen e tij të 143-të dhe të fundit me kombëtaren e Uruguajit, duke i dhënë fund një karriere të shkëlqyer në të cilën u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave për “La Celeste”, me 69 gola. Suárez, dukshëm i emocionuar, thuajse në lot, e bëri njoftimin gjatë konferencës për shtyp në stadiumin “Centenario” të Montevideos.

"E premtja do të jetë ndeshja ime e fundit me kombëtaren. Është diçka për të cilën kam menduar dhe analizuar. Është koha e duhur, – tha Suarez, duke iu referuar ndeshjes kualifikuese të Uruguajit kundër Paraguajit në Kupën e Botës.

Ai shtoi se do t’i qasej ndeshjes së tij të lamtumirës me të njëjtin entuziazëm dhe pasion si në ndeshjen e parë, në shkurt 2007: "Unë largohem me paqen mendore se dhashë gjithçka për kombëtaren. Nuk jam penduar për asgjë".

Suarez, i cili luajti në katër Kupa Bote, fitoi Kupën e Amerikës më 2011 dhe u shpall lojtari më i mirë atij kompeticioni. Sulmuesi veteran shprehu gjithashtu mirënjohjen e tij për tifozët, për mbështetjen e tyre të palëkundur ndër vite, duke vënë në dukje se e kuptuan përpjekjen që bëri gjithmonë për të përfaqësuar Uruguajin.

Ai sqaroi se nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjen kualifikuese kundër Venezuelës. “Të pensionohesh sipas kushteve të mia, jo për shkak të lëndimeve apo të lënies jashtë, është diçka që më jep shumë rehati”, – shtoi ish-ylli i Barcelonës, Atlético Madridit dhe Nacional.

Sa i përket lamtumirës nga kombëtarja, Suarez shpreson se do të jetë një ndeshje "e paharrueshme" për të, familjen e tij dhe tifozët në stadium: “Unë shpresoj për një festë të madhe dhe një fitore të Uruguajit, sepse është kualifikuese e Kupës së Botës, vlen tri pikë. Ne duhet ta marrim seriozisht këtë ndeshje”.