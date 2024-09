Frikë e madhe për futbollistin e Napolit. I thyejnë xhamin e makinës dhe e grabisin me a*më te koka, direkt pas ndeshjes

Së pari gëzimi i fitores së fundit ndaj Parmës, pastaj frika e madhe. Mbrëmje dramatike për David Neres, ajo e së shtunës mbrëma, të cilit teksa po kthehej në hotel, pas suksesit 2-1 ndaj verdhebluve (kishte hyrë në lojë në minutën e 24-t të pjesës së dytë në vend të Politano), iu afruan dy grabitës.

Dopo #NapoliParma, il neoacquisto #Neres è stato subito rapinato: pistola puntata e orologio rubato. pic.twitter.com/dK0aC8m5WR — Daniele De Felice (@DanieleBibo) September 1, 2024

Ata thyen xhamin e makinës me të cilën futbollisti po udhëtonte me gruan e tij, i drejtuan armën në fytyrë dhe e detyruan t’iu dorëzojë orat (të veten dhe bashkëshortes) me vlerë 100 mijë euro.

Më pas, Neres e denoncoi ngjarjen në polici dhe u kthye në hotel, ku e prisnin fansat, pa e ditur se çfarë i kishte ndodhur. Gruaja e tij madje kërkoi falje në rrjetet sociale: “David do të donte t’iu kërkonte falje tifozëve që e prisnin, por teksa po dilnim nga stadiumi, pas ndeshjes, dy burra me motoçikletë thyen xhamin e makinës dhe na grabitën gjërat me vlerë që kishim me vete nën kërcënimin e armës".