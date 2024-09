Nëna e mjerë shqiptare shqetësohet për djalin, 4 maskarenj i zhvatin paratë se ‘yt bir ka bërë aksident’

Santorini, Greqi, 1 Shtator 2024/noa.al – Një mashtrim i mirëorganizuar ndaj një 63-vjeçareje në Santorini është bërë shkak që policia të shkatërrojë një rrjet mashtrimi me katër bullgarë.

Gruaja me origjinë nga Shqipëria ka dhënë 98.500 euro (fillimisht i janë kërkuar 120.000) sepse besoi se djali i saj ishte përfshirë në një aksident automobilistik.

Autorët arritën plotësisht atë që kishin në mendje. 63-vjeçarja ndjeu se nuk kishte zgjidhje tjetër.

Zëri në telefon ishte shumë bindës. Pra, kur asaj iu kërkua të jepte çfarëdo parash që kishte, ajo e bëri këtë pa u menduar gjatë, për djalin.

Nën pretendimin se kishin nevojë për ndihmë urgjente financiare për të zgjidhur çështjen e aksidentit, ata kërkuan transferimin e parave në një kosh mbeturinash.

Ajo që duhet theksuar është se në më pak se 24 orë efektivët e Sigurisë së Nëndrejtorit të Policisë Thira, me veprime metodike kanë arritur të lokalizojnë të katër bashkëpunëtorët e mashtrimit të madh dhe t’i arrestojnë.

Me lëvizje rrufe, ata bllokuan çdo dalje të mundshme nga ishulli si nga deti ashtu edhe nga ajri, me pasojë kapja e tyre ishte një rrugë me një drejtim.

Tre arrestimet e para janë bërë menjëherë, ndërsa arrestimi i fundit ka qenë episodik dhe ka ndodhur në qendër të Firës mes duartrokitjeve të kalimtarëve që mësuan mashtrimin e ulët.

Katër bullgarët mes tyre, dy gra, akuzohen bashkërisht për mashtrim dhe do të dërgohen në Prokurorinë Publike të Naxosit.