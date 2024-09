Shenjat e zodiakut sot: Gëzuar vjeshtën apo 32 gusht të lumtur? Anët pozitove dhe ato negative për çdo shenjë

Është 1 shtator. Të themi gëzuar vjeshtën apo 32 gushtin? Le të themi muaj të mbarë, që të jemi brenda. Humor të mirë, kthesa të papritura dhe adrenalinë në kushte vjeshte, gati për të nisur muajin e ri, ja shenjat e horoskopit për sot

Dashi

Dita e parë e shtatorit, por për ju është ende verë. Dëshironi të dilni, të argëtoheni, ta jetoni këtë ditë të parë të muajit të parë të vjeshtës sikur është ende verë. Keni energji dhe kjo duket.

Ana pozitive: krijimtaria juaj është në maksimumin e saj dhe jeni gati për të hedhur hapin tjetër të madh.

Ana negative: ah kjo plagë e quajtur "financiare". Pavarësisht se çfarë bëni, nuk shihni përmirësim.

Demi

Dita e parë e muajit dhe në mendjen tuaj duket si dita e parë e vitit: Duket sikur po nisni jo një sezon të ri por vit të ri. Po mirë, punë të mbarë, vazhdoni, kërkoni ku të hidhni hapat, por fokusohuni në prioritetet tuaja. Mes nesh? Kishte ardhur koha.

Ana pozitive: kaloni kohë me njerëzit tuaj dhe flisni për gjithçka që keni në mendje.

Ana negative: ndër gjërat për të cilat mendoni është fundi i një lidhjeje që nuk ju përmbush më.

Binjakët

Ju i keni rimbushur bateritë gjatë verës, e keni jetuar (pak a shumë) ashtu siç do të kishit dashur dhe është koha për një fresh start. Është koha për të mbajtur atë që funksionon dhe për të hequr dorë nga ajo që ju pengon.

Ana pozitive: dashuria është në ajër dhe ju po kaloni një kohë fantastike.

Ana negative: një plan biznesi që e keni pasur në mendje për një kohë të gjatë nuk do të shkojë përpara.

Gaforrja

Nuk jeni relaksuar, mendja juaj është plot me gjëra të vogla, por ju e dini qartë se çfarë dëshironi. Çështja është se si do t’i bëni mendimet tuaja një teori që gjen zbatim. A po ndodh? Po. A është një periudhë e përshtatshme? Koha do ta tregojë, do flasë vetë.

Ana pozitive: energjia dhe disponimi juaj janë të larta.

Ana negative: edhe ju e dini që shumë gjëra nuk ju dalin në dorë dhe kjo ju acaron edhe më shumë.

Luani

"Gati për çdo gjë." Kjo është motoja juaj për sot. Keni humor, entuziazëm, energji dhe jeni të vendosur të hidhni hapat e ardhshëm që dëshironi. Duhet të keni pak qetësi.

Ana pozitive: aftësitë tuaja komunikuese. Në më të mirën e tyre.

Ana negative: ekzagjerimi juaj. Ti je i mirë, por ndonjëherë i hedh në erë gjërat.

Virgjëresha

Ju dëshironi pak paqe. Në fakt, e keni kërkuar këtë paqe për një kohë të gjatë, por gjithnjë e më shumë diçka po ndodh. Sot është shansi – për sa kohë që nuk sabotoni veten. Varet nga ju.

Ana pozitive: jeni duke lënë mënjanë detyrimet tuaja profesionale dhe merrni kohë për veten tuaj.

Ana negative: ato mendime të vogla se gjithçka që keni ndërtuar për një vit ia keni dalë, ndoshta kishit një bazë të gabuar.

Peshorja

Shumica e njerëzve mund të jenë ende në humor pushimesh, por për ju retë kanë filluar. Financiare, profesionale, personale, gjithçka është në shqyrtim.

Ana pozitive: po, ka shumë gjëra që janë grumbulluar si mal me punë, por ju jeni gati t’i përballoni ato.

Ana negative: disa aleanca në të cilat jeni mbështetur dhe i keni llogaritur si krah, nuk ekzistojnë më dhe kjo ju shkakton ankth.

Akrepi

Pas një farë kohe ndiheni kaq të gjallë dhe të përkushtuar ndaj asaj që bëni. Ju e dini se çfarë dëshironi, i dini hapat për ta arritur atë, gjithçka që mbetet për të bërë është t’i organizoni gjërat për t’ia dalë. Po ndodh.

Ana pozitive: jeni në një furi krijuese, por në të njëjtën kohë mbani ekuilibrin aq sa mundeni.

Ana negative: nuk keni qetësi me ata që janë "po, por…". Në këtë ju jeni absolut.

Shigjetari

Për shumicën, kthimi në diçka nga e kaluara duket si "ushqim i ringrohur". Por për ju, ky është hapi për të nesërmen. E pra, keni më shumë përvojë tani për të pasur sukses.

Ana pozitive: keni mësuar nga gabimet tuaja dhe tani jeni gati për hapin tjetër.

Ana negative: kthimi në diçka të vjetër do të thotë "lamtumirë" për diçka të re. Nuk mund t’i kesh të dyja.

Bricjapi

Këshilla jonë: qëndroni të qetë. Mos prisni shumë nga dita e sotme, por – në të njëjtën kohë – mos lejoni që kjo t’ju zhgënjejë. Dita është e ngrohtë dhe shikoni ta përballoni kështu.

Ana pozitive: do të keni kohë të mendoni për planet dhe hapat tuaja për nesër.

Ana negative: brenda këtyre mendimeve, ju gjithashtu rishikoni disa ato personale. ndodh.

Ujori

Keni dashur tension, tension do keni. Gjëra dhe ndryshime të papritura, të cilat në vend që t’ju bëjnë nervoz, do t’ju stimulojnë dhe do t’ju bëjnë më të vendosur. E deshe atë shkëndijë, le të flasim për këtë.

Ana pozitive: profesionistët nuk lëvizin. Ju i keni organizuar hapat tuaj.

Ana negative: ndiheni të tradhtuar nga disa nga marrëdhëniet tuaja miqësore. Jini të ftohtë në gjykim dhe veprim.

Peshqit

Si peshku pa ujë? Jo ju. Gjithçka, ose pothuajse gjithçka, po shkon sipas planit: ato të biznesit fillojnë mirë, ato personale janë të ngrohta, ato miqësore janë të palëkundura. E ndjeni vesën e vjeshtës duke ju ringjallur.

Ana pozitive: idetë dhe njohjet janë të ngrohta, si në mendjen tuaj ashtu edhe në jetën tuaj.

Ana negative: brenda jush besoni se diçka do të shkojë keq dhe do t’ju prishë humorin. Mos e llastoni veten.

