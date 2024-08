‘Busti i Skënderbeut në Itali’, Berisha: Poshtërim. Fytyra e tij ngjan me Ramën. Balla: Mendja gjë e madhe!

Përurimi i bustit të Heroit Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut te Arbëreshët në Itali, nga kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali, ka sjellë debat mes palëve politike në Shqipëri.

Kjo për faktin se kryetari i PD-së Sali Berisha, ka gjetur ngjashmëri mes portretit të Heroit Kombëtar me kryeministrin Edi Rama.

Teksa e cilëson si akt poshtërues, Berisha shkruan në rrjetet sociale se i kanë transformuar pamjen Gjergj Kastrioti Skëndërbeut duke i zëvendësuar fytyrën me atë të Edi Ramës.

‘Një akt poshtërues anti-kombëtar! Transformimi i pamjes së Skënderbeut, zëvendësimi i fytyrës së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skenderbeu me surratin e narko-trafikantit Edi Rama është një përdhosje e figurës së Skenderbeut, historisë tonë dhe mbarë kombit shqiptar. Kjo do të ishte njëlloj sikur të zëvendësosh fytyrën e Bolivarit me fytyrën e Eskobarit.’- shkruan Sali Berisha.

Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi nga radhët mazhorancës.

Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Taulant Balla, shkruan se ‘çfarë faji kanë arbëreshët në Itali bashkë me skulptorin e mirënjohur nga Kosova Gëzim Muriqi, që kalit gërmuq të Rrugës së Shpresës së kotë dhe kujdestarëve të patkonjve të tij, u fanepset Edi Rama kur shohin Skënderbeun e vendosur para pak ditësh në Horën e Arbëreshëve, në prani të Kryetares së Kuvendit që ishte e ftuara e tyre e nderit?!”.

“Nuk thonë kot mendja gjë e madhe”, përfundon ministri.