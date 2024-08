Princ Leka baba për herë të dytë? Çfarë po ndodh me çiftin e ri pas divorcit me Elia Zaharinë!

Princ Leka, dhe partnerja e tij Blerta Celibashi, nuk e fshehin më as lidhjen e tyre, por nuk u fshihen më as syve kureshtarëve që i ndjekin ata në publik. Në rrjet janë publikuar disa foto, ku Princi dhe Blerta po bëjnë blerja në një nga dyqanet e fëmijëve në një qendër tregtare në Tiranë. Mes tyre është vajza e Princ Lekës.

Në rrjet qarkullon lajmi se partnerja e re e Princ Lekës, Blerta Celibashi, ish-fotografja e oborrit mbretëror, është shtatzënë dhe në pritje të ëmbël. Por kjo nuk është konfirmuar nga çifti. Teksa flitet se do të organizojnë edhe një dasmë së shpejti.

Lidhja e Princ Lekës me fotografen e tij, Blerta Celibashi, është tashmë e konsoliduar, pasi kanë nisur edhe bashkëjetesën prej disa muajsh. Mirëpo, duket se dasma e tyre po vjen shumë shpejt. Në një foto të Blerta Celibashit, miku i saj i komenton se i ka rënë nuri i dasmës dhe ka qenë fotografja që me një “like” këtij komenti duket sikur e ka konfirmuar.

Qëkur doli në skenë historia e saj me Lekën, Blerta ka zgjedhur që të heshtë, duke preferuar të mos japë detaje rreth kësaj lidhjeje aq shumë të mediatizuar. Që nga divorci i Lekës në fund të prillit, tashmë çifti nuk fshihet më.

Në rrugët e Tiranës është shumë e zakonshme që t’i hasim të dy, ku herë të përqafuar dhe herë kapur prej dore, nuk e fshehin aspak dashurinë. Sa u përket planeve të dasmës, dyshja, por edhe miqtë pranë tyre janë shumë hermetik. Nuk dihet nëse ceremonia do të jetë e madhe, ashtu sikur edhe dasma me Elian vite më parë. Apo këtë herë Leka dhe Blerta do të zgjedhin një ceremoni të thjeshtë, pa protokolle. Kujtojmë se pas ndarjes konfliktuale nga Princ Leka, një tjetër episod që shkaktoi shumë zhurmë ishte edhe përplasja fizike, që ajo dhe babai i saj patën me Princ Lekën.

Elia Zaharia dhe Princ Leka, të cilët janë pajisur me urdhër mbrojtje ndaj njëritjetrit, konfirmuan më 15 janar se kishin nisur procedurat e divorcit, pas disa muajsh thashetheme se i kishin dhënë fund martesës.

Ndërkohë më 5 mars, çifti u përplasën fizikisht me njëri-tjetrin brenda rezidencës mbretërore, sherr ku u përfshi edhe babai i Elia Zaharisë, Gjergj Zaharia, pamje që u bënë edhe virale në media. Princ Leka hodhi në gjyq ish-bashkëshorten, me të cilën ka një vajzë, Geraldina dhe ish-vjehrrin.

Gjithashtu, baba e bijë paditën për dhunë 42- vjeçarin. Gjykata Civile e Tiranës firmosi dy urdhër mbrojtje për Princ Lekën dhe ishbashkëshorten Elia Zaharia, në proces divorci. Elia Zaharia dhe Princ Leka janë zyrtarisht të ndarë, pasi Gjykata e Tiranës vendosi më 25 prill të zgjidhë martesën mes çiftit të njohur.

Nga marrëveshja e divorcit, aktorja ka përfituar në një apartament 257 m2, i cili është në emrin e të bijës. Ndërsa artistja do të ketë në pronësi të plotë të saj një dyqan 134 m2 si dhe një parking rreth 47 m2. Por në bazë të një marrëveshje që ish-çifti kanë arritur në 15 janar 2024, nëse Elia Zaharia do të martohet sërish, ose do të nisë një bashkëjetesë, do të humbasë të drejtat mbi pronat kur vajza e tyre Geraldina do të jetë në moshë madhore.

Në vendim, gjithashtu, thuhet se aktorja ka s’do të mbajë më mbiemrin “Zogu”, por atë të vajzërisë “Zaharia”. Marrëveshja e firmosur mes tyre përcakton edhe takimet që Princ Leka do të ketë me Geraldinën, ku sipas dakordësisë, vajza do të takohet me të atin 2 orë çdo ditë dhe do të shkojë në shtëpinë e tij në fundjavë. Sipas marrëveshjes, Princ Leka do të paguajë 1 mijë euro vlerë monetare mujore si detyrim ushqimor kundrejt vajzës, shumë e cila përfshin shpenzimet për nevojat e përditshme të fëmijës dhe do të paguhet në llogarinë bankare të nënës. Sipas vendimit të gjykatës, tradhtia nuk ka qenë arsye e fundit të martesës së çiftit të njohur, siç është aluduar pas bërjes publike të romancës së Princ Lekës me fotografen Blerta Celibashi, me të cilën ka nisur edhe bashkëjetesën.