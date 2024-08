Horoskopi javor i Paolo Fox nga 26 gushti deri më 1 shtator 2024. Të 12 shenjat e zodiakut

Gushti është pothuajse në fund dhe për këtë arsye është e natyrshme të presim disa ngjarje që mund të jenë sa personale dhe të përgjithshme: Paolo Fox është një personalitet i dashur, që arrin pa shumë vështirësi të vlerësohet nga shumë entuziastë ndaj tani është koha për të analizuar horoskopin javor, duke u përqendruar në javën e fundit të këtij muaji gusht 2024.

Dashi – Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë shumë mirë. Të hënën, në fakt, Hëna do të jetë në një aspekt të favorshëm: do të jeni plot energji dhe sharm, nuk do t’ju mungojë karizma dhe aftësia për të bindur të tjerët. Të mërkurën dhe të enjten mund të përjetoni një rënie të lehtë fizike ose pak nervozizëm për shkak të Hënës në shesh. Duke filluar nga e enjtja e datës 29, Venusi do të bëhet e kundërta: në dashuri do të duhet të bëni më shumë kujdes.

Demi – Fundi i gushtit në përgjithësi bën që Demi të ndihet veçanërisht i vështirë për t’u shkundur, mes relaksit të fundit të pushimeve dhe paaftësisë për t’u ripërshtatur me ritmet e punës. Shumë nga ju ndajnë të njëjtën gjë, por nuk do t’ju duhet të shqetësoheni për gjithçka menjëherë, thjesht të menaxhoni situatën dita ditës. Këto ditë ju lejojnë të mendoni për të kaluarën me më shumë qartësi, për të rikuperuar ndonjë iniciativë të vlefshme për ta nisur atë. Shtatori do të jetë një muaj fitimprurës për punë, por do t’ju duhet të rrethoheni me një ekip të besueshëm. Të mërkurën dhe të enjten mund të mbështeteni në një Hënë të favorshme për t’i dhënë më shumë hapësirë ​​ndjenjave. Fundjavë e qetë.

Binjakët – Menaxhimi i komunikimit do të jetë hapi i parë, Binjakët janë të paqartë, ndoshta pak të hardallosur nga muajt e pushimeve. Nëse nuk keni menduar ende për një mbyllje dinjitoze të pushimeve, mund të jetë koha e përsosur për të planifikuar diçka. Të hënën dhe të martën Hëna do të kalojë përmes shenjës suaj: do të keni një avantazh! Përdorni energjinë për të filluar të mendoni se çfarë të bëni në punë nga shtatori e tutje. Shumë të lindur nën shenjën do të duhet të rishikojnë shumë zgjedhje të bëra në të kaluarën. Më në fund dashuria do të mund të rikthehet në modë nga e enjtja në sajë të kalimit të ri të Venusit në Peshore. Fundjavë intriguese.

Gaforrja – Ndoshta do të jeni në këtë javë të re, pak të rraskapitur, por mundësitë më të mira në dashuri do të ndodhin këtë javë. E mërkura dhe e enjtja do të jenë dy ditë të rëndësishme, si për çështjet e punës, ashtu edhe për ato të zemrës. Të enjten, Venusi do të fillojë një tranzit armiqësor dhe do t’ju duhet të filloni të keni më shumë maturi në dashuri. Nëse nuk keni tashmë ndonjë projekt të ri pune të planifikuar për shtator, duhet të filloni të punoni në të. Vjeshta do jetë një muaj interesant për çdo lloj lidhjeje.

Luani – Një javë mjaft e vështirë për t’u parashikuar, shumë gjëra do të varen nga mënyra sesi jeni sjellë në të kaluarën e afërt me të tjerët. Marrëdhëniet njerëzore do të kenë një peshë të madhe dhe kjo është diçka që mund ta lërë Luanin të papërgatitur. Të hënën dhe të martën, në fakt, do të ketë një hënë madhështore tek Binjakët për të rrënjosur më shumë optimizëm dhe qetësi. Shtatori do të jetë një muaj shumë produktiv: duhet të filloni të mendoni se çfarë të bëni, si në punë ashtu edhe në dashuri. Fundjavë elektrizuese në sajë të Hënës në shenjën tuaj.

Virgjëresha – Të hënën dhe të martën Hëna në kuadraturë mund të zgjojë pak më shumë nervozizëm ose të nxjerrë në pah lodhjen e akumuluar me kalimin e kohës. Më mirë të shtyni çdo takim apo diskutim për ditët në vijim. E mërkura dhe e enjtja janë ditët më të mira të javës. Të enjten, Afërdita do t’ju lërë të kaloni në shenjën e Peshores. Nga fundi i këtij gushti pritet një lajm i mirë për ju, përpiquni të rikuperoni nëse keni pasur shumë shpenzime së fundmi dhe hidhini një sy ekonomisë.

Peshorja – Pak e prirur për të sakrifikuar për të tjerët, Peshorja shpesh kalon javë të tëra pa marrë parasysh ata që i rrethojnë. por kjo mund t’ju kthehet përkundër ndaj bëni kujdes. Të hënën dhe të martën Hëna do të jetë në aspekt të shkëlqyer, pranë Marsit dhe Jupiterit: do të keni mundësi të rikuperoni nga çdo këndvështrim. Të enjten do ta mirëprisni Venusin në shenjën tuaj: të gjitha marrëdhëniet do të përmirësohen, edhe ato me ish-in tuaj. Ditët e vetme që do të jenë paksa të qeta do të jenë të mërkurën dhe të enjten.

Akrepi – Të kërkosh miratimin e të tjerëve është një kusht i natyrshëm, por Akrepi nuk duhet ta kalojë këtë koncept si një formë favori. Kaloni më shumë kohë me miqtë pa pyetur veten pse. Të hënën Hëna do të nisë një tranzit të ri te Binjakët dhe do të mund të lini pas vetes tensionet e përjetuara gjatë fundjavës së kaluar. Mes të mërkurës dhe të enjtes do të ketë një hënë të favorshme për t’ju dhënë vitalitet, kreativitet dhe dëshirë për të dashur. Do të favorizohen takime të reja. Shtatori do të jetë një muaj shumë i kënaqshëm për projektet e punës: duhet të filloni të mendoni për disa nisma të reja. Kujdes për fundjavën: mund të bëheni më nervozë se ç’duhet.

Shigjetari – Organizimi i gjërave ju bën të ndiheni mirë, por mund të zhgënjeheni me ppërfundimin. Megjithatë shtatori është pranë nesh, një mundësi e mirë për t’i dhënë kuptim muajit të parë të vjeshtës. Mes të hënës dhe të martës do të dëshironi të tregoni kujdes maksimal dhe të shtyni çdo vendim për ditët në vijim. Të enjten, Afërdita do të fillojë një tranzit të bukur: fundi i gushtit dhe shtatori do të shohin dashurinë të kthehet në modë. Fundjavë premtuese. Zemrat e vetmuara mund të kenë një takim të veçantë…

Bricjapi – E mërkura dhe e enjtja do të jenë 48 orë me rrezik shumë të lartë diskutimesh dhe tensionesh: jini të kujdesshëm. Të enjten, Afërdita do të kalojë në kah të kundërt. Do të duhet të filloni të kujdeseni më shumë për punën dhe do ta vendosni dashurinë në plan të dytë. Nuk ju mungon aftësia e mirë kritike për të analizuar situatën tuaj aktuale dhe të ardhshme.

Ujori – Të hënën dhe të martën Hëna në një aspekt të favorshëm do t’ju nxisë entuziazmin, qartësinë dhe dëshirën për të bërë gjërat, për t’u rikthyer në lojë. Dëshira për risi në punë po rritet, veçanërisht nëse ka pasur disa shqetësime muajt e fundit. Të enjten, Afërdita do të aktivizohet sërish dhe do t’i japë shtysë të re dashurisë. Fundjavë e shqetësuar: më mirë shkëputuni nga priza dhe trajtojeni veten me relaksim.

Peshqit – Të hënën dhe të martën, sheshi i hënës mund të rrisë axhitimin tuaj të brendshëm. Jini të kujdesshëm. E mërkura dhe e enjtja do të jenë dy ditë shumë intriguese për dashurinë, për ndjenjat. Për më tepër, të enjten do të çliroheni nga kundërshtimi i Venusit dhe jeta juaj në lidhje do të kthehet më e qetë se javët e fundit. Në shtator ju presin shumë angazhime dhe përgjegjësi dhe ankthi dhe frika për të mos përballuar gjithçka mund të rritet. /noa.al

