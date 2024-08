Horoskopi javor i Brankos nga 26 gushti deri më 1 shtator 2024 për të gjitha shenjat

Horoskopi i Brankos për javën nga 26 gushti deri më 1 shtator 2024 zbulon se çfarë kanë rezervuar yjet për ju në të ardhmen e afërt, shenjë pas shenjë. Cilat shenja do të favorizohen në ditët në vijim dhe cilët, përkundrazi, do të duhet të përballen me sfida dhe pengesa të reja? Do ta zbulojmë në rreshtat e mëposhtëm, duke lexuar pasqyrën astrale të Brankos, përkthyer nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në RDS.

Dashi: Sipas horoskopit të Brankos java e re 26 gusht deri 1 shtator do të nisë shumë mirë. Të hënën, në fakt, Hëna e favorshme do t’ju mbushë me energji dhe vitalitet. Të enjten, Afërdita do të kalojë në kah të kundërt: në dashuri do të nevojitet më shumë maturi. Të shtunën për t’ia dedikuar njerëzve tuaj më të dashur. Do të favorizohen takime të reja.

Demi: Të hënën yjet do të favorizojnë veçanërisht projektet e biznesit dhe të punës. Të martën, Demi i përfshirë në një tregti do të mbështetet. Ditën e enjte, Afërdita do të kalojë në shenjën e Peshores dhe do të fillojë të mbrojë sferën profesionale.

Binjakët: Të hënën mund të vendosni t’i jepni fund një lidhjeje që nuk po funksionon. Të mërkurën disa Binjakë do ta gjejnë veten papritur të dashuruar. Të enjten, Afërdita do të jetë sërish aktive dhe do t’i japë një avantazh jetës tuaj në marrëdhënie dhe takimeve të reja.

Gaforrja: Të martën dikush mund të kapet nga disa mendime të dyta në dashuri. Megjithatë e marta është dita ideale për t’u fokusuar në marrëdhëniet. Yjet mund t’ju ndihmojnë të përjetoni momente shumë emocionale. Të mërkurën, Hëna në shenjën tuaj do t’ju japë ëndrra të frymëzuara, intuitë të mira që nuk duhen nënvlerësuar. E premtja do të jetë një ditë që do të nxjerrë në pah disa çështje praktike, negociata për pasuri të paluajtshme dhe investime në para.

Luani: Siç përshkruan horoskopi i Brankos, java do të nisë me këmbën e djathtë. Të hënën, në fakt, mund të mbështeteni në një Hënë të bukur: nuk do t’ju mungojë energjia dhe dëshira për t’u përfshirë. Të martën, një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. E shtuna pritet të jetë një ditë kushtuar dashurisë dhe romancës. Dhe e diela është një ditë e mirë për të trajtuar çdo problem me partnerin/en.

Virgjëresha: Të hënën, Hëna në shesh mund të shkaktojë disa shqetësime të vogla në dashuri ose në familje. Do të duhet kujdes dhe gjakftohtësi. Të martën yjet do të lehtësojnë negociatat, veçanërisht ato tregtare dhe të pasurive të paluajtshme. Të mërkurën, dashuria mund t’ju japë emocione të veçanta. Të shtunën yjet do ju ftojnë të ndaloni dhe të reflektoni me qetësi për punën. Mos merrni vendime të nxituara.

Peshorja: Të hënën do të ketë një hënë të bukur për t’ju dhënë mbështetje. Një mundësi e re studimi ose pune mund të vijë të martën. E mërkura do të jetë një ditë plot romancë në sajë të Hënës së mrekullueshme. Të enjten do të mirëprisni Venusin në shenjën tuaj: jeta dashurore do të kthehet në plan të parë. Të premten mendoni të investoni paratë tuaja.

Akrepi: Të martën dikush mund të përfundojë një marrëveshje fitimprurëse, një negociatë e rëndësishme. Të mërkurën, Hëna në Gaforre mund të rezervojë një surprizë, siç është mundësia për të bërë një udhëtim krejtësisht të papritur. Të enjten, Afërdita do të bëhet neutrale dhe do të fillojë të merret më shumë me jetën praktike. Të premten, lini mënjanë krenarinë tuaj dhe bëni një diskutim të sinqertë.

Shigjetari: Sipas horoskopit të Brankos java juaj do të fillojë me një hënë të keqe. Të hënën, në fakt, Hëna tek Binjakët mund të shkaktojë disa momente tensioni. Jini të kujdesshëm. Të mërkurën yjet do të favorizojnë punët, aktivitetet e vetëpunësimit. Të enjten, Afërdita do të bëhet sërish aktive.

Bricjapi: E marta do të jetë një ditë në të cilën jeta praktike do të ketë përparësi mbi pjesën tjetër. Të martën, nëse e gjeni veten në një situatë të vështirë, dora e një miku të besuar do t’ju shtrijë për t’ju ndihmuar. Të mërkurën, Hëna në opozitë mund të nxjerrë në pah lodhjen e akumuluar ditët e fundit. Më mirë mos e teproni. Një takim veçanërisht i vlefshëm mund të ndodhë të enjten. Të premten, bëni një përpjekje për të eliminuar dyshimet, frikën dhe pasiguritë që mund t’ju pengojnë në një përpjekje të re. Të shtunën yjet do të rezervojnë një takim të veçantë për ju. Ndaluni pak të dielën dhe bëni një bilanc të situatës përpara se të merrni vendime të reja.

Ujori: E marta do të jetë një ditë plot dashuri, pasion, takime të veçanta. Puna do të kërkojë vëmendjen tuaj të mërkurën. Lajme janë në horizont. Të enjten do të zhvilloni një ndjenjë të thellë hakmarrjeje. Të shtunën yjet do ju inkurajojnë të lidheni me të tjerët. Përfitoni nga kjo mundësi për të krijuar lidhje të forta që do t’ju ndihmojnë në të ardhmen. Të dielën mund ta konsideroni si ditë në rrezik të lartë polemikash dhe diskutimesh. Do të duhet të bëni kujdes të veçantë, nëse nuk doni të debatoni me dikë.

Peshqit: Të hënën do t’ju duhet të përballeni me një Hënë të pafavorshme: përgatituni të përballeni me një ngjarje të vogël të papritur, një shqetësim, një moment tensioni. Të mërkurën Hëna në Gaforre do ju dhurojë momente plot romancë. Të enjten do të shpëtoni nga kundërshtimi i Venusit. Të dielën, nëse nuk i kushtoni vëmendje të veçantë formës tuaj fizike, rrezikoni të vuani nga dhimbje stomaku, lëngje të tepërta gastrike, hernie hiatale të ezofagut dhe probleme të tjera fizike. /noa.al

