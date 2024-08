Milani pëson humbjen e parë nën drejtimin e Fonsecas!

ITALI – Milani e ka nisur në mënyrën më të keqe të mundshme këtë edicion të ri në Serinë A. Pas barazimit në shtëpi ndaj Torinos, kuqezinjtë regjistruan një tjetër mbrëmje për t’u harruar, teksa sot u mposhtën nga Parma me rezultatin 2-1.

Ishte Man ai që hapi serinë e golave në minutën e 2-të, teksa pjesa e parë përfundoi me rezultatin 1-0.

Në fragmentin e dytë të lojës, skuadra e Fonsekës, provoi të reagonte me Pulisiç, që gjeti golin e barazimit në minutën e 66, por kjo nuk mjaftoi, pas në minutën e 77-të, ishin sërish vendasit që shënuan me Kancelierin, duke marrë 3 pikë të arta nda milanistëve, që në duelin e radhës do të përballen me Lacion në transfertë.

Ndërkohë që Parma do të jetë mysafire në Napoli ndaj skuadrës së Antonio Kontes.