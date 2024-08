Java e dytë e Kategorisë Superiore, spikat klasikja e futbolli shqiptar Vllaznia-Tirana

Java e dytë e kampionatit të Kategorisë Superiore do të nisë të dielën në orën 17:00 me ndeshjen Egnatia–Laçi. Kampionët e Shqipërisë do të luajnë takimin e parë të sezonit të ri në “Egnatia Arena” dhe do të kërkojnë fitoren e dytë radhazi, pas suksesit ndaj Dinamo City. Ndërkohë, Laçi, pas barazimit me Tiranën synon që të marrë pikët e plota ndaj rrogozhinasve.

Të dielën në orën 20:00 do të zhvillohen edhe dy takime të tjera, ku spikat klasikja e futbollit shqiptar Vllaznia-Tirana. Pas fitores ndaj Partizanit, shkodranët duan triumfin e radhës, ndërsa bardheblutë synojnë fitoren e parë në kampionat. Në anën tjetër, në “Arenën e Demave” do të luhet takimi Partizani-Skënderbeu.

Të hënën do të zhvillohen edhe dy ndeshjet e fundit të javës së dytë të Kategorisë Superiore. Në stadiumin “Adush Muça” të Ballshit do të luhet takimi Bylis-Dinamo City, në orën 17:00.

Java e dytë e kampionatit do të mbyllet me ndeshjen AF Elbasani-Teuta, që do të zhvillohet në stadiumin “Elbasan Arena”, në orën 20:00.