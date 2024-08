Fonseca: Ja kush e zëvendëson Moratën ndaj Parmës. Leao është lojtar thelbësor për ne

Në konferencën për shtyp, Paulo Fonseca ka zgjidhur dyshimin se kush do të luajë në Parma, në vend të Alvaro Morata: "Duhet të jem i sinqertë, Okafor do të luajë sot, sepse do të jetë një ndeshje ndryshe. Ne do të duhet të presojmë lart, u përpoqëm gjatë javës dhe Okafor dha përgjigje të mira. Kjo ndeshje përshtatet me të”.

Pankinë e mundshme e Fofana: “I duhet më shumë kohë”.

Për Leao: "Dje drejtori foli për këtë dhe fjalët e tij më bënë të lumtur. Rafa është thelbësor për ne".

Për kushtet fizike të të sapoardhurve dhe atyre që iu bashkuan skuadrës më vonë, gjatë parasezonit, Fonseca u përgjigj kështu: "Reijnders dhe Theo Hernandez janë afër gjendjes së tyre maksimale, po rriten dhe po kapin hapin me të tjerët. Të sapoardhurit Emerson Royal dhe Fofana, megjithatë, janë pak prapa në gjendje fizike, iu duhet edhe pak kohë”.

Sa i përket Pavlovic, ai mund të startojë nga minuta e parë. Me dëmtimin e Morata, një nga dyshimet ishte thirrja e mundshme e Camarda dhe përdorimi i tij i mundshëm në ndeshjen kundër Parmës. Trajneri kuqezi shpjegon: "Jo, Camarda nuk do të vijë me ne. Jemi shumë të kujdesshëm me lojtarët tanë të rinj, siç e treguam në parasezonin tonë. Mendoj se lojtarët tanë të rinj kanë cilësi, por duhet të zgjedhim momentin e duhur për t’i aktivizuar në ekipin e parë. Ndeshja ndaj Parmës nuk është momenti i duhur për këtë. Megjithatë, koha për të krijuar këtë lloj presioni mbi Camarda do të vijë. Me siguri do ta ketë shansin e tij".

Për sa i përket paraqitjes në start, Fonseca tha se nuk ishte i kënaqur me pjesën e parë kundër Torinos. Pra, pret një ndeshje ndryshe të shtunën ndaj Parmës: "Ne duhet të jemi një skuadër ndryshe në krahasim me pjesën e parë ndaj Torinos. Milani nuk mund t’i lejojë kundërshtarit mundësinë për të kryer pa e penguar në fazën e ndërtimit për 45 minuta. Unë dua një ekip tjetër, u përmirësuam shumë në pjesën e dytë, por duhet të jemi konstantë”.