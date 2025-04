950 mijë llogari bankare pa asnjë kursim! Si paraqiten të ardhurat e shqiptarëve në bankat e nivelit të dytë

Tiranë, 02 mars 2025- Në fund të vitit 2024, individët në Shqipëri kishin gjithsej 2.79 milionë llogari bankare, nga të cilat rreth një e treta janë bosh. Këto llogari bosh përbëjnë 34.1% të totalit, dhe është raportuar se rreth 950 mijë depozitues kanë balancë nga zero deri në 100 lekë. Ky numër i llogarive me zero lekë është rritur me 5.7% krahasuar me vitin e kaluar.

Përkundër kësaj, një pjesë tjetër e depozituesve, përkatësisht 61.4% e totalit, kanë kursime nga 100 lekë deri në 2.5 milionë lekë, që është niveli i mbulimit nga sigurimi i depozitave. Depozituesit e vegjël janë rritur me 4% krahasuar me vitin e kaluar dhe përbëjnë 42% të totalit të depozitave të sigurueshme.

Nga ana tjetër, një pjesë e vogël depozituesish, përkatësisht 4.5% e numrit të depozituesve, zotërojnë më shumë se gjysmën e kursimeve në banka. Këta 125,875 depozitues kanë kursime më të mëdha se 2.5 milionë lekë dhe zotërojnë 58% të shumës totale të depozitave në sistemin bankar. Shuma e depozitave të tyre ka arritur në 739.5 miliardë lekë.

Në fund të vitit 2024, depozituesit kishin gjithsej 1.27 trilionë lekë të depozituara në banka, dhe përqindja më e madhe e depozitave të sigurueshme ishte në lekë (48.6%), pasuar nga depozitat në euro (45.8%).

Të dhënat e tjera për kursimet:

Depozitat e individëve në lekë kanë pasur një rritje prej 7.3% krahasuar me vitin e kaluar.

Depozitat në euro kanë shënuar një rritje prej 4.1% dhe përbëjnë shumicën e depozitave në monedhë të huaj.

Depozitat në USD janë rritur me 4.6%, dhe të shprehura në lekë janë rritur me 4.9%.

Ky informacion tregon një ndryshim të madh në mënyrën se si shqiptarët po kursenin, me një numër të madh të njerëzve që nuk kanë asnjë kursim të dukshëm në banka, ndërsa një pakicë e vogël e individëve ka grumbulluar shumicën e depozitave.