Kyle Walker, i ashpër me Joao Felix në tunelin e ‘Maradona’. Mikrofonat regjistrojnë gjithçka

Arbitri kryesor, Sozza, sapo ka fishkëllyer fundin e një pjese të parë katastrofike për Milanin, i cili u shkatërrua nga Napoli në 20 minutat e para, me golat e Politano dhe Lukakut. Lojtarët kuqezinj zbresin të dëshpëruar në dhomat e zhveshjes së “Maradona”.

Në atë moment kishte shumë pak, në mos asgjë, për t’u shpëtuar në skuadrën e Conceiçaos, e cila më pas do të reagonte pjesërisht në pjesën e dytë, duke e vënë në vështirësi Napolin deri në sekondat e fundit të ndeshjes së humbur 2-1. Gjatë kthimit të skuadrave në fushë, kamerat fokusuan Kyle Walker duke ndjekur me hapa të shpejtë Joao Felix, duke e thirrur për t’i thënë diçka jo fort të këndshme.

Mikrofonat kapin fjalët e ashpra të mbrojtësit anglez, i cili në karrierën e tij i ka parë të gjitha, mund të pranojë që të mposhtet nga kundërshtarë më të fortë, por jo të gabojë qasjen dhe mënyrën e të luajturit, duke bërë lojë individuale.

"Pasoje topin! Askush këtu nuk është Leo Messi", – i thotë ish-lojtari i Manchester City portugezit 25-vjeçar, duke vazhduar ta këshillojë me gjeste të mëdha, ndërsa të dy dalin nga “radari” i kamerave.

Joao Felix nuk thotë asgjë, duket i zbrazët, madje edhe gjuha e trupit nuk është ajo e një lojtari nga i cili mund të pritet reagim i fortë në pjesën e dytë. Dhe në fakt, Conceição do ta zëvendësonte atë pas vetëm 10 minutash lojë, duke aktivizuar Leaon (bashkë me Chukwueze për Bondon).

Një lëvizje që do t’iu jepte gjallëri përpjekjeve të Milanit për ta përmbysur rezultatin. Kuqezinjtë, fillimisht humbën një penallti me Gimenez, më pas shënuan me Jovic për 1-2, duke krijuar një “rrethim” final që frikësoi stadiumin “Maradona”, por pa arritur të barazojnë.

Një dështim i qartë për Joao Felix, i cili pas një fillimi të mirë me Milanin, pas huazimit të tij nga Chelsea në ditët e fundit të merkatos së janarit për 3 milionë euro, plus 2.5 milionë bonuse, u përhumb në vështirësitë e skuadrës kuqezi.

Fati i 25-vjeçarit duket i vulosur: në fund të sezonit do të rikthehet në Londër, në kërkim të një vendi në botën e futbollit, pasi dikur i kishte bindur të gjithë se ishte një talent i madh. Në atë pikë, Chelsea do të duhet të vendosë se çfarë të bëjë me një lojtar për të cilin pagoi plot 52 milionë euro tek Atletico Madridi në verën e vitit 2024.