Inzaghi: Kujdes nga Milani, duhet qetësi. Tani vjen më e vështira e sezonit

Interi është në prag të gjysmëfinales së Kupës së Italisë, me skuadrën e Simone Inzaghit gati për t’u përballur me Milanin në një derbi vendimtar. Një sfidë e rëndësishme për zikaltërit, që ndodhen një hap larg finales dhe kërkojnë revansh pas humbjes në Superkupë, ku trofeu shkoi në duart e skuadrës së Conceiçãos.

Interi do ta luajë këtë ndeshje pa kapitenin e vet, Lautaro Martínez, dhe në një gjendje emergjence në repartin ofensiv. "Plani është ta kemi të gatshëm kapitenin kundër Parmës. Duhet të luajmë me tre sulmues dhe në stol do të kemi një lojtar nga ekipi ‘Primavera’, i cili sot do të luajë në ‘Youth League’. Do të shohim se kush do të luajë nga fillimi", – tha Inzaghi në konferencën për shtyp.

Tekniku zikaltër gjithashtu paralajmëroi se nuk i beson momentit të vështirë të Milanit: "Kuqezinjtë janë ekip i fortë dhe me cilësi, mund t’i vënë të gjithë në vështirësi. Kanë pasur probleme këtë sezon, por duhet të jemi të kujdesshëm sepse edhe ata, si ne, duan të fitojnë për të shkuar në finale. Revansh? Ndeshjet e kaluara nuk luajnë në fushë. Këtë sezon kemi pasur disa vështirësi në fillim, ndërsa dy derbit e tjerë janë vendosur nga episodet. Duhet të jemi të qartë dhe të ftohtë në mendime".

Interi duhet të jetë konkurrues në çdo front: "E dimë çfarë ndeshjeje na pret dhe çfarë rëndësie ka. Është një derbi kundër Milanit, duam të zhvillojmë një ndeshje të shkëlqyer. Përballë do të kemi një kundërshtar cilësor, që këtë sezon na ka vënë në vështirësi".

Objektivi kryesor mes kampionatit, Champions-it dhe Kupës së Italisë: "Objektivi ynë i madh ishte të mbeteshim në garë në të gjitha kompeticionet në prill. E dimë që tani vjen pjesa më e vështirë, por është një arsye krenarie për ne, edhe pse këto sfida do të na marrin shumë energji fizike dhe mendore. Çdo ndeshje është e rëndësishme për ne".

Derbit e mëparshëm, a ka vend për hakmarrje: “E dimë që kemi pasur vështirësi këtë sezon ndaj Milanit, veçanërisht në derbin e parë. Dy të tjerët ishin të balancuar, u vendosën nga episodet. Sonte do të jetë i katërti, pastaj do të ketë një të pestë. Zakonisht, këto ndeshje luhen për t’u fituar, nuk ka rëndësi se si”.

Sommer apo Martinez, startues në portë: “Për formacionin nuk mund t’ju ndihmoj tani. Për portierin kam vendosur, por nuk ua kam komunikuar ende lojtarëve dhe preferoj t’ua them fillimisht atyre. Nuk do të jetë Lautaro, nuk do të jetë Asllani, Bastoni do të kthehet, do të vlerësojmë De Vrij. Taremi nuk do të jetë, më shumë ose më pak jemi të njëjtët si në ndeshjen e së dielës me Bastoni më shumë dhe Asllani më pak”.

A do të mendojë për dy ndeshjet: “E dimë se ky derbi do të luhet në 180 minuta. Nuk është një ndeshje kampionati, ndaj duhet menduar edhe sfida e kthimit në fund të prillit. Megjithatë, ekziston gjithmonë dëshira për të fituar çdo ndeshje”.

A mund të ndikojnë negativisht tre derbit pa fitore në këtë sezon: “Me Milanin kemi alternuar: në Riad bëmë një pjesë të parë të shkëlqyer dhe në të dytën nuk ishim në nivel. Në kampionat nuk e filluam mirë, por bëjmë një pjesë të dytë shumë të mirë. Ndeshjet ndonjëherë kanë zhvillime që ndodhin për shkak të episodeve. Një ekip i fortë, i organizuar dhe me përvojë duhet të bëjë ndryshimin. Rreziqet janë gjithmonë, por duhet të menaxhohen në mënyrën më të mirë”.

Çfarë Milani prete të shohë në fushë: “Unë nisem nga parimi se Milani është një ekip i fortë, me cilësi, që mund të shqetësojë çdo kundërshtar. E kemi studiuar në ndeshjen e fundit derbi me ne, ndaj Real Madridit. Është një ekip me cilësi, që ka pasur disa vështirësi gjatë sezonit, por në ndeshje të vetme i ka shqetësuar të gjithë. Do të na duhet shumë kujdes, duke ditur që të dyja ekipet duan të luajnë finalen në Romë”.