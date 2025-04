Barazim i vuajtur, por kualifikim i çmuar. Real Madridi pret finalistin tjetër të Kupës së Mbretit

Në fillim thuhej se ishte fati i Zidane, kur trajneri francez, për një arsye ose një tjetër, gjithmonë arrinte të shpëtonte nga situatat e vështira. Por në këtë pikë është e drejtë ta rimarrim këtë "fat" nga kopshti i "Bernabéu" dhe t’ia japim Carlo Ancelottit, i cili, ndaj Real Sociedadit, pavarësisht disa vendimeve të gabuara dhe të përmirësueshme, arriti të siguronte biletën për finalen e Kupës së Mbretit falë një sërë episodesh të çuditshme.

Italiani është i njerëzishëm, mund edhe të gabojë. Mbrëmë në "Bernabéu", që nga fillimi, hodhi një formacion që në fund doli se nuk ishte ideal. Megjithatë, pavarësisht gjithçkaje, 4 gola të pësuar, një momenti ku rezultati ishte 1-3 dhe një loje më shumë efektive sesa e bukur, Real Madridi do të jetë në finalen e Sevilla.

Dhe atje do të përballet me një “përbindësh”; ose Barcelona, ose Atlético Madrid. Megjithatë, edhe pse logjika thotë se do ta ketë të vështirë, Real Madridi, dhe mbi të gjitha Ancelotti, nuk mund të përjashtohen kurrë nga gara. Sepse do të mbështeten te magjia e fanellës së bardhë, te fati që duket se nuk e braktis asnjëherë as ekipin, as trajnerin.

Deklaratat e trajnerit Ancelotti pas ndeshjes

Ancelotti ishte pranë zëvendësimit të Viniciusit në pjesën e dytë. E gjitha kjo u pa në "Bernabéu", kur Davide dhe vetë trajneri italian shpërthyen për shkak të qëndrimit apatik të brazilianit në shumë momente të ndeshjes, sidomos në mbrojtje. Biseda mes tyre në fushë nuk linte vend për dyshime, gjë që e konfirmoi edhe vetë trajneri pas ndeshjes.

"Çfarë ndodhi me Vinicius? A i thatë se do ta nxirrnit nga loja nëse nuk mbronte?" – u pyet Ancelotti në konferencën për shtyp. "Po. Dhe pas asaj bisede, Vini rriti ritmin, tregoi të gjithë cilësinë e tij dhe ishte shumë i rëndësishëm në kohën shtesë. Dhuroi dy asistime", – shpjegoi Carletto.

Ancelotti ishte shumë i kënaqur për arritjen në finalen e "La Cartuja". Edhe pse ekzistonte ndjesia se Realit i ishte dashur të vuante më shumë seç pritej, italiani u përqendrua tek aspektet pozitive: "Ishte një ndeshje argëtuese, me shumë gabime, por edhe me shumë gjëra të mira. E rëndësishme është që jemi në finale. Në fund e arritëm objektivin".

Ndeshja e 50-të e sezonit: "Mendoj se jemi në një gjendje mjaft të mirë. Ata që hynë në fushë bënë mirë dhe e mbyllëm ndeshjen me më shumë energji se Real Sociedad".

A e pa veten të eliminuar në ndonjë moment: "Asnjëherë. Në ‘Bernabéu’ gjithçka mund të ndodhë. Kur duhet të përmbysim, nuk dorëzohemi kurrë, veçanërisht në shtëpi, me tifozët tanë".

Një mendim për gjyqtarin: "Për mua ishte karton i kuq, por nuk kam asgjë më shumë për të shtuar".

Çfarë ndodhi në mbrojtje: "Pak fat i keq, Alaba e preku topin dy herë. Janë gjëra që ndodhin".

Vlerësim pozitiv për Endrick: "Luajti shumë mirë. I kërkuam të jetë gati për të bërë lëvizje pa top. Ky është Endrick, pasim në hapësirë dhe finalizim. Nuk ka luajtur shumë, ndaj kur luan 60-70 minuta në këtë nivel, është e mjaftueshme".

Mbi ekuilibrin e skuadrës: "Nuk është mirë të pësosh 4 gola. Jemi një ekip që nuk ka shumë ekuilibër, por kemi shumë cilësi në sulm. Shënimi i 4 golave ndaj Real Sociedad nuk është diçka e lehtë".