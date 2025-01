Motta: Kundër Benfikës pa bërë asnjë llogari, Vlahovic do të jetë i dobishëm për objektivat

Tri pikë për të shpresuar ende në 1/8 finale dhe për të rifilluar menjëherë pozitivisht pas humbjes së parë sezonale ndaj Napolit. Juventusi përballet me Benfikën në sfidën e fundit të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, me dyshime në formacion dhe një merkato që premton ende surpriza.

"Do të hyjmë në fushë pa bërë llogaritje dhe për ta fituar ndeshjen, – tha Thiago Motta për “Sky Sport”. – Përballemi me një skuadër të madhe, me lojtarë me përvojë dhe fitues. Luajmë para publikut tonë, do të ketë një atmosferë speciale. Duam të bëjmë një ndeshje të madhe dhe të arrijmë te fitorja".

E pashmangshme pyetja për Vlahovic, i cili mund të kthehet si titullar pas stolit në Napoli: "Dusan është mirë, si gjithë grupi. Do të shohim nëse do të jetë titullar apo jo. Qëllimi ynë është të ecim përpara dhe të luajmë futboll të mirë. Dusan ka luajtur shumë, edhe kur nuk ishte në gjendjen më të mirë. Jam i bindur se do të jetë i dobishëm për skuadrën, për objektivin përfundimtar".

Thiago Motta gjithashtu konfirmoi mungesën e Cambiasos në konferencën për shtyp: "Ka marrë kohë për ta kuruar si duhet problemin në kyçin e këmbës. Nuk ndihet 100% dhe ka preferuar të marrë kohë për ta kaluar sa më mirë këtë problem fizik”.

Gjatë seancës së fundit stërvitore në “Continassa” ishin të pranishëm drejtori sportiv Cristiano Giuntoli dhe drejtori i përgjithshëm Scanavino. Motta u shfaq i qetë për të ardhmen: "Ata janë pranë skuadrës, diskutojmë çdo ditë se çfarë mund të bëjmë për t’u përmirësuar. Nuk kam folur për merkaton me drejtorin sportiv".

A ju shqetëson kjo luhatje e rezultateve?

Nuk na pëlqen të humbasim. Vijmë nga një humbje, por duhet ta harrojmë sa më shpejt. Na pret një ndeshje e bukur dhe duhet të bëjmë një paraqitje të madhe ndaj Benfikës, për të fituar.

A mund të nisë Juventusi një rrugë të re me ndeshjen e sotme?

Për të pasur sukses nevojitet puna e përditshme, ne gjithmonë japim maksimumin. Duhet të vazhdojmë përpara, sot kemi një mundësi për ta treguar nivelin tonë. Kundër Napolit bëmë një pjesë të parë të shkëlqyer, shoh gjëra pozitive dhe një skuadër që po rritet".

A do të jetë Douglas Luiz titullar?

Mund të ketë një shans, sepse e meriton. Tani jemi shumë në grup, edhe ai është pjesë e skuadrës. Do të shohim.

Sa presion ndjeni në pankinën e Juventusit?

Në një klub si ky, kërkesa është gjithmonë të fitosh. Duhet të përqendrohemi te qëllimi ynë, që është gjithmonë suksesi.

Po shohim një Koopmeiners poshtë standardeve të tij, çfarë po ndodh?

Këtu nuk ia drejtojmë gishtin askujt. Ai nuk është ankuar kurrë gjatë këtyre muajve. Kur kemi bërë ndeshje të mira dhe kemi fituar, edhe ai ka bërë mirë. Nëse skuadra funksionon, edhe individët spikatin. Të gjithë mund të përmirësohemi, po punojmë çdo ditë për ta ngritur nivelin.

A keni folur me skuadrën pas largimit të Danilos?

E falënderoj publikisht për atë që ka dhënë për skuadrën. I uroj më të mirën.