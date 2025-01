Rama drejt tërheqjes nga mbyllja e TikTok: Po e zgjidhim ndryshe!

Kryeministri Edi Rama vizitoi nga afër Laboratorin e Medieve Digjitale në Departamentin e Gazetarisë, Universiteti i Tiranës dhe foli me tone të zbutura për mbylljen e TikTok.

Përballë pohimeve të studentëve se ata aty gjejnë zgjidhje për ato çka iu intereson, Rama iu përgjigj kësaj pyetjeje: Duke qenë se ata janë shprehur që mund të përdorin dhe një VPN të një shteti tjetër dhe të kenë akses në TikTok, a mendoni akoma se mbyllja e TikTok është zgjidhje?

Kryeministri Edi Rama: Unë mendoj që për momentin ne nuk kemi një zgjidhje tjetër, por ndërkohë ne jemi në një dialog me TikTok. Kemi parashtruar shqetësimet tona.

E mira është që ata nuk kanë qenë refraktarë ndaj këtyre shqetësimeve dhe kemi rënë dakord që në një kohë të arsyeshme kur ata të jenë gati do të na paraqesin disa propozime për t’i adresuar këto shqetësime.

Dhe meqë ju jeni këtu, Departamenti i Gazetarisë dhe jeni si të thuash “rojtarët e gjuhës” një nga pikat për shembull është që TikTok nuk e ka atë filtrin për gjuhën shqipe, kështu që nëse në një gjuhë tjetër nuk arrin dot fjalët që nuk duhen përdorur që të zënë hapësirën virtuale të TikTok, në shqip duke mos qenë filtri, dhe si këto ka shumë të tjera, dhe në ndërkohë unë kam përshtypjen edhe pse është një sfidë më vete sot, t’i mundësh të rinjtë në këtë fushë, nuk do ta kenë të lehtë me VPN të një vendi tjetër, kam përshtypjen. Megjithatë kurrë mos thuaj kurrë me këtë brez që po na vjen". /noa.al