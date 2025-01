E pabesueshme! Futbollisti godet me shuplakë shokun e skuadrës, habitet pse arbitri e ndëshkoi me karton të kuq (video)

Janë skena të bujshme ato që janë parë në Turqi, në javën e fundit të kampionatit. Gjatë ndeshjes Sivasspor-Kayserispor, Stephane Bahoken u ndëshkua me karton të kuq pasi i dha një shuplakë shokut të tij të skuadrës, Miguel Cardoso.

Një episod vërtet i rrallë, që ndodhi në kulmin e një grindjeje midis dy lojtarëve, të cilët u përplasën ndërsa përpiqeshin të rikuperonin një top. Kamerunasi, në një moment, humbi kontrollin dhe e sulmoi fizikisht shokun e repartit, duke marrë kështu një karton të kuq të pabesueshëm.

Në minutën e 23-të të ndeshjes kundër Sivassporit, klima mes lojtarëve të Kayserisporit ishte mjaft e tensionuar, pasi skuadra e tyre po humbiste me rezultatin 2-0. Durimi sosi plotësisht kur Bahoken hyri me forcë ndaj një kundërshtari, ndërsa Cardoso, në të njëjtën kohë, po përpiqej të ndërhynte me një rrëshqitje. Të dy lojtarët u përplasën, gjyqtari akordoi faullin, por më pas ndodhi diçka që askush nuk do ta kishte pritur.

Sulmuesi iu afrua portugezit, shokut të skuadrës, filluan të debatonin dhe pastaj shpërtheu me një reagim të pakontrolluar. E goditi atë në fytyrë me shuplakë, duke e lënë Cardoso dhe gjithë stolin të habitur plotësisht. Një gjest që ndodhi në kulmin e grindjes dhe që çoi në përjashtimin direkt të Bahoken, mes mosbesimit të gjithë publikut, që nuk priste të shihte Kayserisporin me një lojtar më pak për shkak të një debati mes dy shokëve të të njëjtës skuadër.

Vetë kamerunasi mbeti i habitur nga vendimi i gjyqtarit dhe nisi protesta të ashpra për t’u mbrojtur, megjithëse në fund gjyqtari turk nuk e ndryshoi vendimin për kartonin e kuq. Sulmuesi e la fushën dukshëm i nervozuar pas incidentit, ndërsa në fund Sivasspori fitoi me rezultatin 5-2, duke e vazhduar ndeshjen në epërsi numerike.