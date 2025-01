Georgina feston 31-vjetorin, ja sekreti i top-formës fizike. Nuk mungon mesazhi emocionues i CR7

Gjithmonë në formë të shkëlqyer, Georgina Rodriguez mbushi dje 31 vjeçe. Aktive në palestër, sport dhe yoga, modelja argjentinase me shtetësi spanjolle nuk ndalet asnjëherë, përfshirë dhe aktivitetin e saj të madh në rrjetet sociale. Së fundi ajo ka vendosur të mos shfaqë fytyrat e fëmijëve në fotot dhe historitë e postuara.

Dieta

Siç ka treguar për revistën Elle, Georgina është e kujdesshme me dietën dhe formën e saj fizike, por pa e ekzagjeruar dhe pa ndjekur dieta ekstreme: “Kujdesem për veten, sepse dua të jetoj shumë vite, të shoh fëmijët e mi duke u rritur dhe të vazhdoj ta shijoj jetën. Sidoqoftë, nuk më intereson nëse kam disa kilogramë më shumë, lumturia nuk peshon”. Për mëngjes, ajo preferon një omëletë franceze, ndërsa për drekë dhe darkë alternon mish ose peshk të pjekur me perime. Një përjashtim? Ajo nuk iu reziston dot salsiçeve.

Stërvitja dhe palestra

Georgina nuk ndjek një rutinë fikse, por zakonisht stërvitet 4-5 herë në javë, duke alternuar lloje të ndryshme ushtrimesh. Ndër ushtrimet e preferuara të saj janë cirkuitet HIIT (stërvitje me intensitet të lartë), squat, ushtrimet për këmbë dhe shpinë si stakimet, stërvitje aerobike dhe kardio. Duke pasur një palestër në shtëpi, shpesh stërvitet së bashku me bashkëshortin e saj Cristiano Ronaldo, të cilin e shoqëron gjithashtu shpesh në stadium bashkë me fëmijët.

Sport gjatë gjithë vitit

Për Georginën, sportet nuk kufizohen vetëm në palestër. Ajo praktikon sporte për çdo sezon. Në verë i pëlqejnë sportet ujore dhe ato në natyrë, si badminton. Në dimër nuk mungojnë eksplorimet në dëborë, së fundmi ka qenë në Laponi për ski.

Joga dhe mirëqenie

Për të kombinuar stërvitjen dhe relaksimin, Georgina është një adhuruese e joga-s. Ky aktivitet e ndihmon të përmirësojë fleksibilitetin, qëndrimin e trupit dhe njëkohësisht të shijojë qetësinë mendore. Ndër pasionet e saj është edhe vallëzimi, një tjetër mënyrë për të përjetuar mirëqenie fizike dhe shpirtërore.

Gjesti i dashurisë nga Cristiano Ronaldo, kriza e përgënjeshtruar

Gëzuar ditëlindjen, Georgina Rodriguez! Dje, më 27 janar, influencerja, modelja dhe sipërmarrësja ka mbushur 31 vjeçe. Me këtë rast, ajo ka marrë një mesazh të ëmbël nga Cristiano Ronaldo. Një postim që ka përgënjeshtruar zërat e fundit për krizë mes të dyve. Çifti është më i bashkuar se kurrë. Futbollisti veteran portugez ka dashur ta nënvizojë këtë me gjestin e tij të radhës të dashurisë.

Çfarë ka bërë? CR7 ka shkruar një dedikim për Georgina në spanjisht, gjuhën e saj amtare (ajo ka lindur në Buenos Aires nga baba argjentinas dhe nënë spanjolle, por është rritur në Jaca, Spanjë). Një risi për lojtarin, i cili zakonisht nuk e përdor këtë gjuhë në rrjetet sociale, pavarësisht viteve të shumta të kaluara në Madrid.

Sulmuesi i Al Nassr përdor gjithmonë anglishten ose portugalishten për të treguar për miliona fansat e tij temat profesionale dhe personale, nga arritjet në fushë te stërvitjet apo çmimet e shumta që merr, nga projektet familjare te udhëtimet apo çështje të tjera të përditshmërisë së tij. Kësaj here, megjithatë, ai ka vendosur t’i befasojë të gjithë.

"Për nënën, shoqen, mikeshën, gruan time… Gëzuar ditëlindjen, dashuri! Drita jote na ndriçon dhe dashuria jote na mbush me jetë", – ka shkruar në spanjisht Cristiano në Instagram. Një dedikim i ndjerë në rrjetet sociale, që është gjithashtu një risi, duke qenë se në dy vitet e fundit Ronaldo nuk kishte ndarë publikisht urime për ditëlindjen e partneres së tij. Georgina Rodriguez iu përgjigj me ëmbëlsi: "Të dua". Ronaldo i shoqëroi fjalët e tij romantike me një foto ku shihet në palestër me Georgina.

Ishte pikërisht përdorimi nga Ronaldo i termit "gruaja ime", ai që shkaktoi polemika, pavarësisht faktit se të dy nuk kanë konfirmuar kurrë se janë martuar. Ky detaj ka rindezur zërat për një martesë të fshehtë, ndoshta e “kopsitur” pas lindjes së vajzës së tyre më të vogël, Bella Esmeralda.

Georgina dhe Cristiano, prindër të pesë fëmijëve, vazhdojnë të tregojnë një harmoni dhe bashkëpunim të madh, si në sfidat e përditshme, ashtu edhe në momentet e veçanta. Kjo ditëlindje nënvizoi edhe një herë sa e thellë është lidhja mes tyre, e konsoliduar nga dashuria për familjen që kanë ndërtuar bashkë.