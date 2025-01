Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e diel 26 Janar 2025. Java e re përpara

Zona Ditore e Astrologjisë/ Horoskopi ditor për të dielën, 26 janar 2025. Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e diel 26 janar 2025 ku astrologia jep dhe një antipastë për javën e re.

Dashi 21 mars – 19 prill

Miqësitë sjellin surpriza të mirëseardhura. E diela mund të jetë e shkëlqyeshme për disa pazare me stimë pasi një lidhje e bukur Venus-Uran e bën shpenzimin e parave diçka argëtuese. Hëna e re që ndriçon qendrën tuaj sociale të mërkurën ju inkurajon të bashkoheni me një ekip, të merrni pjesë në një mbledhje dhe të takoni disa fytyra të reja miqësore – një kohë e shkëlqyer për t’iu drejtuar miqve për këshilla, mençuri ose një mendim të sinqertë. E enjtja gjithashtu duket fantastike për jetën tuaj shoqërore, sepse Jupiteri dhe Dielli do të krijojnë energji të mrekullueshme me fat, duke rritur aftësinë tuaj për të folur me njerëzit dhe për të arritur rezultate mbresëlënëse.

Demi 20 prill – 20 maj

Kjo do të ishte një kohë e mrekullueshme për të ndjekur qëllimet tuaja të karrierës. E diela duket e këndshme dhe shoqërore, ndërsa planeti i kënaqësisë Venusi afrohet me Uranin në Demi, duke krijuar atmosferën perfekte për një takim romantik ose për të takuar njerëz të rinj. Ju mund të gjeni një mundësi fitimprurëse të mërkurën – një hënë e re e gjallë në sektorin tuaj të karrierës mund t’ju çojë një hap më afër një qëllimi të dashur. E enjtja është një ditë me pesë yje që është plot shpresë dhe optimizëm, sepse Jupiteri me fat do të kërcejë me Uranin imagjinar, i cili mund të sjellë një surprizë të mirëpritur.

Binjakët 21 maj – 20 qershor

Bëhuni gati për një javë të mbarë dhe plot argëtim. Nëse i kërkoni dikujt një favor të dielën, ai ka të ngjarë të jetë i lumtur të ndihmojë sajë pozicionit të Venusit. E mërkura ofron një hënë të re të këndshme në zonën më iniciative të grafikut tuaj, ndaj veproni me guxim dhe hapuni në të panjohurën – planetët po ju brohorasin. E enjtja është një ditë e lavdishme sepse Dielli do t’i dërgojë rreze të gëzueshme drite Jupiterit me fat në Binjakët – bëni plane për të mësuar një gjuhë të re, për të nisur një biznes ose për të marrë një sfidë të re.

Gaforrja 21 qershor – 22 korrik

Keni përpara një javë të favorshme për para dhe biznes. E diela sjell Venusin e dashur dhe Uranin imagjinar në një model harmonik, duke energjizuar jetën dhe marrëdhëniet tuaja shoqërore – mund të dëshironi të surprizoni dikë që doni me një dhuratë ose kompliment. Një hënë e re e lavdishme në sektorin tuaj të tetë financiar të mërkurën ju inkurajon të punoni me një partner në një projekt iniciativ. E enjtja pret një ngjarje planetare mahnitëse ndërsa Dielli shkëmben rrezet e bukura me Jupiterin fatlum – për ta shfrytëzuar sa më shumë, të jeni pozitivë, të hapur dhe të ndershëm.

Luani 23 korrik – 22 gusht

Ju keni një javë mjaft të paharrueshme për jetën tuaj të dashurisë. Pavarësisht nëse jeni në një marrëdhënie të lumtur të krijuar ose jeni duke kërkuar për një partner romantik, lidhja e mrekullueshme Venus-Uran të së dielës mund t’ju ofrojë disa surpriza të këndshme. E mërkura paraqet një hënë të re të shkëlqyer që shkëlqen në sektorin tuaj të partneritetit – theksim i mëtejshëm planetar që mund të arrini një harmoni më të madhe me lidhjet tuaja më të ngushta tani. Dielli jetëdhënës dhe Jupiteri i gëzuar ndajnë një kërcim qiellor të enjten, duke ofruar një tjetër shenjë se njerëzit në jetën tuaj do të sjellin thesarin tuaj më të madh.

Virgjëresha 23 gusht – 22 shtator

Aftësitë tuaja drejtuese shkëlqejnë. Planifikoni një udhëtim surprizë ose pushime me një person të dashur të dielën, pasi kjo është një ditë e shkëlqyer për të menduar për të eksploruar botën me një partner ose mik. Shkruani një listë detyrash, rregulloni hapësirën tuaj dhe fokusohuni në mirëqenien tuaj të mërkurën për të shfrytëzuar sa më shumë hënën e re të favorshme në sektorin tuaj të shëndetit dhe zakoneve. E enjtja krenohet me një model të lavdishëm astrologjik me Jupiterin dhe Diellin e shtrirë në një kënd harmonik, duke gjeneruar gëzim dhe fat në karrierën dhe rutinat tuaja.

Peshorja 23 shtator – 22 tetor

Një javë triumfuese po pret. Punoni me një mik në një projekt për shëndetin ose mirëqenien të dielën – çdo përpjekje e përbashkët mund të shpërblehet bukur. Shfaqni aftësitë dhe talentet tuaja krijuese të mërkurën, ndërsa një hënë e re e mrekullueshme rrezaton nga zona më ekspresive e horoskopit tuaj, duke vënë në qendër të vëmendjes aftësitë tuaja artistike. E enjtja është koha e përsosur për të qenë në qendër të vëmendjes falë një lidhjeje me pesë yje të Diellit dhe Jupiterit, e cila do t’u sjellë veprimeve tuaja fat, lumturi dhe mundësi. Jini të guximshëm, të sigurt dhe optimistë.

Akrepi 23 tetor – 21 nëntor

Një slitë e këndshme për një javë është në dispozicion. Dilni dhe shoqërohuni të dielën, sepse me Venusin dhe Uranin që punojnë së bashku për të krijuar një humor të gjallë dhe miqësor, ka të ngjarë të tërhiqni njerëz të bukur në orbitën tuaj. Filloni projektet e shtëpisë dhe familjes të mërkurën pasi një hënë e re në sektorin tuaj të brendshëm mund të paralajmërojë fillime emocionuese. E enjtja është dita e spikatur astrologjikisht me një takim jashtëzakonisht fatlum midis Diellit dhe Jupiterit – lajmet e gëzueshme mund t’jua fitojnë ditën. Jini të hapur për aventura të reja për të maksimizuar këtë energji të mrekullueshme planetare.

Shigjetari 22 nëntor – 21 dhjetor

Ndani mendimet tuaja. Të dielën, Dielli dhe Urani mund t’ju frymëzojnë të bëni diçka të shëndetshme dhe argëtuese me familjen, si për shembull të shkoni në shëtitje ose të gatuani një vakt të shijshëm së bashku. Një hënë e re energjike në qendrën tuaj të komunikimit të mërkurën krijon një shpërthim idesh të pazakonta që mund të jeni të etur për t’i sjellë në jetë – mbani shënime, hulumtoni dhe bisedoni me njerëz të ditur. E enjtja është ylli i javës pasi Jupiteri në sektorin tuaj të partneritetit lidhet në mënyrë të favorshme me Diellin-hapni mendjen tuaj dhe derdhni zemrën tuaj tek dikush i afërt.

Bricjapi 22 dhjetor – 19 janar

Një javë me gaz dhe fort argëtuese është përpara. Ndani vizionin tuaj me miqtë të dielën, ndërsa Venusi dhe Urani krijojnë energji me flluska, befasuese që shpërthen me ide dhe mundësi interesante. Paraja është fokusi astrologjik të mërkurën sajë një hëne të re në sektorin tuaj të vlerave, e cila mund të sjellë mundësi të reja biznesi që rrisin fitimet. Të enjten, Dielli dhe Jupiteri bashkojnë forcat në fusha praktike të grafikut tuaj, duke promovuar dashurinë, fatin dhe thesarin e papritur. Për të korrur shpërblimet e këtij modeli të favorshëm planetar, mbani një mendje të hapur dhe jini optimistë.

Ujori 20 janar – 18 shkurt

Energjia frymëzuese dhe freskuese prek fusha të ndryshme të jetës tuaj këtë javë. E diela është më e mira për të blerë orenditë e shtëpisë së bashku me familjen tuaj. Njoftoni planet, merrni vendime dhe bëni një hap përpara të mërkurën kur hëna e re ndriçon Ujorin, duke ju premtuar se do t’ju ndihmojë të përmbushni ëndrrat e kahershme. E enjtja është një kohë e veçantë dhe e pazakontë – ndërsa Dielli në Ujor kërcen me Jupiterin me fat në një humor krijues, ju inkurajoheni të ndani dhuratat dhe talentet tuaja me botën. Drita juaj unike mund të sjellë shpresë dhe gëzim për këdo që takoni.

Peshqit 19 shkurt – 20 mars

Surprizat romantike dhe gjestet prekëse duhet ta bëjnë këtë javë të veçantë. Bëhuni vetvetja të dielën, ndërsa Venusi në Peshqit punon me Uranin imagjinativ në qendrën tuaj të komunikimit dhe mbani mend—ju jeni të dashur si për ekscentricitetet tuaja ashtu edhe për cilësitë tuaja më të ndjeshme. Një hënë e re poetike të mërkurën i këndon shpirtit tuaj, duke inkurajuar talentet e fjetura të dalin në sipërfaqe. Familja dhe jeta juaj e dashurisë do të përfitojnë nga modeli i jashtëzakonshëm Jupiter-Diell i së enjtes, i cili mund t’ju ndihmojë të shprehni ndjenjat tuaja të thella dhe t’ju sjellë më pranë njerëzve që kanë më shumë rëndësi. /noa.al