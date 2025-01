Wanda Nara dhe i dashuri i saj shkaktojnë skandal në hotel, mes se*sit dhe të qeshurave pa fre

Wanda Nara dhe L-Gante janë rikthyer së bashku, pas disa javësh ndarjeje, dhe e kanë shfrytëzuar kohën e humbur. Duke shfrytëzuar një udhëtim pune në Cordoba, Argjentinë, ata përjetuan momente të nxehta, çka bëri bujë në hotelin ku qëndruan.

Duket se çifti ka kaluar një natë të mbushur me pasion dhe romancë, e cila nuk ka kaluar pa u vënë re nga gazetari Marcelo Polino, i cili ishte gjithashtu mysafir i të njëjtit hotel. Ai e ka zbuluar publikisht që nuk ka fjetur për shkak të zhurmave që vinin nga dhoma e moderatores.

"Në agim dëgjova zhurma që vinin nga dhoma përballë, – tregoi ai në programin televiziv “Desayuno Americano”. – Dëgjoheshin njerëz që po bënin seks. Fillova të dëgjoja zëra, shumë dridhje, të qeshura. Kështu shkova të informohesha dhe zbulova se ata ishin atje".

Ata të dy preferuan të mos reagonin ndaj këtyre fjalëve, por Wanda nuk e fshehu lumturinë e saj në rrjetet sociale, ku postoi disa foto me këngëtarin pa makijazh, por e qeshur. L-Gante gjithashtu postoi një imazh me Nara në Instagram, shoqëruar me diciturën e ëmbël "të dua”.

Pas ndarjes disa javë më parë, moderatorja dhe këngëtari janë pajtuar. Në programin televiziv “Intruders”, prezantuesi Guido Zaffora telefonoi drejtpërdrejt Wanda për të marrë lajme rreth jetës së saj private. Në telefonin e saj iu përgjigj këngëtari L-Gante, emri i vërtetë i të cilit është Elian Ángel Valenzuela.

"Pashë që po e telefononin dhe u përgjigja", – tha me shaka 24-vjeçari. Më pas konfirmoi rikthimin me Wanda: "Po, gjithçka është në rregull. Ajo erdhi për të më shoqëruar. Nuk pati asnjë grindje, u larguam për disa ditë, u mora me disa gjëra të miat dhe tani gjithçka është mirë".

Gjatë telefonatës, L-Gante gjithashtu komentoi luftën e hapur të Wanda me Mauro Icardi: "E kuptoj situatën, por nuk dua të përfshihem. Do të doja që ta zgjidhnin mes tyre dhe që askush të mos dinte asgjë për sherret mes të dyve. Si është Wanda? Ajo është e dashuruar çmendurisht me mua. Edhe unë me të".