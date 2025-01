Motta: Distanca në renditje me Napolin është realitet. Juventusi ka mbetur prapa me meritë

Trajneri i Juventusit, Thiago Motta, në konferencën e tij për shtyp në prag të supersfidës së sotme kundër Napolit, u ndal edhe te pozita aktuale në renditje e të dyja skuadrave.

Sa vlen kjo sfidë?

Distanca në renditje është realitet, sepse Napoli është një ekip i madh, me një trajner të shkëlqyer. Ata janë me meritë në vendin e parë. Ne jemi prapa me meritë. Parashikoj një ndeshje të madhe mes Napolit dhe Juventusit. Duam të tregojmë versionin tonë më të mirë për të arritur fitoren.

Kolo Muani titullar, në vend të Vlahovic?

Mund të luajë edhe në krahë, do ta shohim. Është një lojtar i nivelit të lartë, i marrë për të përmbushur nevojat e mëdha të Juventusit. Me siguri, mund të na ndihmojë të fitojmë.

Si është gjendja e grupit dhe të ardhurit e rinj?

Përshtatja e dy lojtarëve të rinj ka shkuar shumë mirë. Grupi është në formë të mirë, të gjithë janë të gatshëm, përveç Bremer, Cabal dhe Milik.

Si e prisni përballjen me Napolin?

Nuk kemi situata të ngjashme me Napolin. Jam shumë i kënaqur me disa aspekte, ndërsa me disa të tjera më pak, sidomos me barazimet e shumta, për të cilat kam folur më parë. Ne duam të punojmë për të arritur fitore. Jemi një skuadër e re, por me shumë talent. Në fillim të sezonit patëm dëmtime, të cilat i përballuam me qëndrimin e duhur. Pastaj, mos harroni se ka pasur ndryshime të rëndësishme në skuadër. Ndaj Napolit do të zhvillojmë një ndeshje të madhe.

A ka ardhur Kolo Muani si stimul për Vlahovic?

Kolo Muani ka ardhur për të plotësuar nevojat e klubit. Pas ndeshjes me Bruges kam bërë disa vërejtje për sulmuesit tanë, por kjo nuk ishte kritikë. Nuk kam kritikuar kurrë një lojtar timin. Qëndrimi i lojtarëve të mi është gjithmonë i përsosur. I njoh vlerat e sulmuesve tanë dhe e di që mund ta ndihmojnë ekipin. E di sa e vështirë është të japësh më të mirën kur ka vështirësi të jashtme, sepse edhe unë kam luajtur dhe e njoh situatën.

A e keni studiuar me detaje Napolin?

Pres një ndeshje ndryshe nga ajo e fazës së parë. Zakonisht ata mbajnë një bllok të ulët dhe kundërsulmojnë, prandaj kanë pësuar pak gola. Duke luajtur në shtëpinë e tyre, do të përpiqen ta diktojnë lojën. Ne duhet të konkurrojmë me ta për të marrë lojën në dorë, të bëjmë një fazë të mirë mbrojtëse, të organizuar dhe, kur të kemi topin, t’i sulmojmë me ekuilibër, duke shfrytëzuar situatat ku ata mund të vuajnë.

Jo vetëm kapiten, cila është rëndësia e Locatelli te Juventusi?

Është jashtëzakonisht i rëndësishëm në dhomën e zhveshjes. Me normalitet dhe pa forca të jashtme, ai është bërë kapiteni i ekipit. E ka fituar këtë rol në stërvitje, me qëndrimin dhe performancën e tij. Ai bën shumë për ekipin, si në rolin natyral, ashtu edhe kur luan më i tërhequr. Ka gjithmonë qëndrimin e duhur dhe nuk ankohet kurrë.