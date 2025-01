Milani prezanton Kyle Walker: Fanellën me numrin 32 e zgjodha prej… David Beckham

Kyle Walker është lojtari më i ri i Milanit. Lajmi zyrtar u konfirmua një ditë pasi mbrojtësi anglez mbërriti në Milano. Ai do të veshë fanellën kuqezi deri në qershor, në formë huazimi (me të drejtë blerjeje) nga Manchester City.

"AC Milan ka kënaqësinë të njoftojë se ka siguruar, në formë të përkohshme, me opsion për blerje përfundimtare, shërbimet sportive të lojtarit Kyle Andrew Walker nga Manchester City FC. I lindur në Sheffield (Angli) më 28 maj 1990, Kyle u rrit në akademinë e të rinjve të Sheffield United, për t’u transferuar më pas te Tottenham Hotspur, me të cilin debutoi në Premier League në mars 2010.

Në verën e vitit 2017, ai kaloi te Manchester City, ku luajti 319 ndeshje, duke fituar 17 trofe, përfshirë 6 tituj të Premier League dhe Champions League më 2023. Kyle debutoi me kombëtaren e Anglisë në nëntor 2011 dhe numëron 93 paraqitje me ekipin kombëtar. Walker do të veshë fanellën kuqezi me numrin 32", – shkruhet në komunikatën e klubit.

Walker pritet të jetë në tribunë të dielën në "San Siro" për ndeshjen mes Milanit dhe Parmës, më pas do të vihet në dispozicion të trajnerit Conceiçao për derbin. Prezantimi i tij zyrtar do të mbahet të hënën.

"Tammy (Abraham) më tha se duhet të vija këtu, më ndihmoi ta merrja këtë vendim. Tifozët këtu janë të jashtëzakonshëm, t’i dëgjosh teksa këndojnë dhe mbështesin është një gjë e madhe. Tifozët do të jenë shtysë e madhe deri në fund të sezonit", – tha Walker në intervistën e tij të parë për “Milan TV”.

Për numrin e fanellës, ai shtoi: "Zgjodha numrin 32 prej David Beckham, një ikonë në vendin tonë".