Sonte finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 3. Ja sa persona do të jenë prezent?

Prishtinë- Sonte është nata që të gjithë kanë pritur! Finalja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova premton të jetë një spektakël i paharrueshëm. Milot Hasimja ka zbuluar ekskluzivisht detaje për këtë ngjarje të madhe, duke njoftuar se atmosfera në shtëpi është fantastike dhe se gjithçka është gati për një mbrëmje të jashtëzakonshme.

Për herë të parë, spektakli do të zhvendoset nga studioni kryesor dhe do të zhvillohet në Klan Arena, me një publik të jashtëzakonshëm prej afro 1 mijë personash që do të jenë prezent për të mbështetur finalistët. Hasimja ka theksuar se ky do të jetë një moment i paharrueshëm, plot energji dhe emocione.

Ai gjithashtu ka ndarë përvojën e tij gjatë pjesëmarrjes në këtë projekt të madh, duke folur për sfidat dhe kënaqësitë që ka sjellë puna si pjesë e ekipit të Big Brother VIP Kosova 3.