Berisha: ‘Energjia do të shitet me 7 lekë kilovati! Javën e parë hiqet çdo pagesë në rrugët e vendit’!

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha po zhvillon sot një takim me të deleguarit në qarkun e Tiranës. Berisha duke folur për programin qeverisës të Partisë Demokratike, u shpreh se, me të ardhur në pushtet, të gjitha rrugët e vendit do të jenë pa pagesë. Gjithashtu Lideri i opozitës tha se, energjia elektrike do të shitet me 7 lek kilovati, siç edhe ka qenë më herët nënë qeverisjen e Partisë Demokratike.

"Përveç këtyre zhvillimeve jashtëzakonisht të favorshme për opozitën, programi i PD është një program, i cili në 100 ditët e para u jep përgjigjen më të shkëlqyer problemeve më të mprehta të këtij vendi. Ne kemi gjetur çelësin, kemi përcaktuar si, tek, me realizëm të madh dhe thelbin e kësaj që do mbrojmë ne është përmbysja e modelit kleptokratik të Edi Ramës të shpërndarjes së buxhetit dhe të ardhurave kombëtare. Pikërisht në përmbysjen e këtij modeli dhe vendosjen e qytetarit në epiqendër të kësaj shpërndarje, ne arrijmë t’i japim përgjigje asgjësuese problemeve të rënda të krijuara nga pensionet mizerabël, të paimagjinueshme të shqiptarëve, nga rrogat minimale, nga ndihma ekonomike qesharake, nga ndihma e papunësisë qesharake.

Ne vendosim minimumin jetik 200 euro. Dhe sikur në kilometër rrugë të mos ndërtohej në këtë vend 4 vite, kjo do bëhej. Por garantoj shqiptarët se do ndërtohet çdo kilometër rrugë dhe do ndërtohet më shumë dhe këtu do jemi. Shumë më tepër se ç’është ndërtuar në 12 vitet e tyre që janë 12 vite vjedhje të tmerrshme. 8.2 miliardë euro buxhet, nga të cilat Lubi Loti merr 3 herë më shumë se sa ç’marrin të gjithë fermerët shqiptarë, të gjithë pensionistët shqiptarë, i gjithë arsimi shqiptar, e gjithë shëndetësia shqiptare së bashku. Merr sepse vjedh në mënyrën më monstruoze me Edi Ramën qindra milionë.

Është krijuar një sistem jashtë çdo lloj imagjinate. Në mënyrë absolute asnjë kilometër rrugë nuk do u kushtojë shqiptarëvë më shumë se Kroacisë. Ndërsa sot shkon edhe 10 herë më shumë se sa Kroacia. Cilido, e përsëris, të lexojë për autostradën Bjelli Osek-Manastir. 17 kilometra, 27 metra e gjerë, ka kushtuar 27 milionë euro. 1.7 milionë euro për kilometër. 32 milionë euro kilometri tek Sheshi Shqiponja. 20 milionë euro rruga Limuth Thumanë. 22 milionë euro është parashikuar autostrada Milot-Balldren. Të gjitha këto janë në fushë. Merr fund kjo. Nuk ndodh më. Merr fund avioni taksi për kryeministrin. Merr fund luksi i shfrenuar i zyrtarëve qeveritarë. Prandaj edhe ata që me të drejtë shtrojnë pyetjen se ku do gjenden paratë, këto para janë këtu dhe do teprojnë.

Dhe ato që teprojnë do ia lëmë biznesin, se ne ulim taksat, ne jemi parti e taksave të ulëta. Dhe këto ndryshime nuk janë kurrë të vetmet. Çdo pensionist dhe çdo qytetar me minimum jetik do marrë kartën e konsumatorit që është e barabartë me 450 mijë lekë në vit. Nuk është vetëm kjo. Energjia elektrike do shitet me 7 lekë kilovati. E kemi shitur më parë me 7.7, tani do e zbresim në 7 sepse sot hidrocentralet që janë ndërtuar, e kanë shndërruar Shqipërinë në vend eksportues të energjisë. Nafta nuk do mund shitet kurrë me çmim të ndryshëm më shumë se 10 përqind se çmimi në Kosovë dhe Maqedoni. Çdo shqiptar t’i bëjë një pyetje Edi Ramës, si ka mundësi që në Kosovë, nafta e cila shkarkohet në Portin e Durrësit, të shitet 30-40 përqind më lirë. Thjesht, Edi Rama iu merr shqiptarëve në çdo litër naftë 1.1 euro.

Çmenduri. Po kjo 1.1 euro rëndon edhe tek ai që nuk ka makinë. Rëndon në çmimin e transportit të ushqimeve, rëndon në çmimin e transportit. Shpejt tek këto stopet e rrugëve për pagesa do të shkojmë të firmosim kontratën. Zero pagesa! Javën e parë ato marrin fund, nuk mund të ekzistojnë më. Shqiptarët do udhëtojnë pa pagesë. Gjer kur rrogat e tyre të jenë më të lartat në rajon. Edhe atëherë do shitet. Se do i proporcionosh me vendet e tjera. Po t’ia bësh shqiptarit, çmimin dy herë më të kushtueshëm se gjermanit që merr 7 herë më shumë se shqiptari, është krim," tha Berisha.