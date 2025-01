Presidenti Trump uron Zonjën e Parë: Gëzuar 20-vjetorin Melania!

SHBA- Presidenti Donald Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump sot festojnë 20-vjetorin e tyre të martesës. Përvjetor përkon 2 ditë pas betimit të Trump si president i SHBA-ve. Trump përmes një postimi në Instagram ka uruar gruan e tij për përvjetorin e martesës.

"Gëzuar 20-vjetorin Melania!" shkroi ai.

Në vitin 2005, shumë përpara se Trump të bëhej presidenti i 45-të dhe tani i 47-të i Shteteve të Bashkuara, ai u martua me të fejuarën e tij, modelen Melania Knauss, në një ceremoni me 350 të ftuar në Kishën "Episkopale të Bethesda-By-the-Sea" në Palm Beach, Florida.

Çifti u takua në vitin 1998 në një festë në New York City. Dasma e tyre u pasua nga një pritje e mbushur me yje në pronën e tij në Mar-a-Lago. Dasma luksoze u përshkrua në atë kohë si e përshtatshme për familjen mbretërore, nga fustani spektakolar i veshur me Melania Trump deri te pritjen e dekoruar në mënyrë të përsosur në klubin privat të Trump.

Zonja e parë e ardhshme kishte veshur një fustan martese Christian Dior prej 100,000 dollarësh. Fustani përbëhej nga një vello 16 këmbë e gjatë e mbuluar me rruaza që thuhet se u deshën mbi 500 orë qepje me dorë për t’u krijuar, sipas llogarive të publikuara të ngjarjes në The Palm Beach Post dhe The Palm Beach Daily Neës në koha.

Salla në Mar-a-Lago thuhet se ishte zbukuruar me 10,000 lule për këtë rast. Shefat e kuzhinës shërbyen havjar dhe shampanjë Cristal ishte në dispozicion për 500 të ftuar. Në një llogari në janar 2005, The Palm Beach Daily Neës tha se darka përfshinte "çantat e lypësve të mbushura me havjar, fileto të bëra me kthesë, ëmbëlsira dasme në miniaturë dhe Cristalin më të mirë të derdhur në një nga ato gota magjike që nuk është kurrë bosh.