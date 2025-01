‘Pse më shtyve me trup?’ Egli akuzona Gertën: Më pështyu në fytyrë

Debati i fortë mes Gertës dhe Eglit ka vijuar edhe gjatë kohës që ato po bëheshin gati për spektaklin e mbrëmjes së sotme.

Gerta është afruar tek Egli duke i kërkuar llogari se pse e ka shtyrë me trup kur po debatonin në kuzhinë.

Teksa Gerta po bërtiste “pse më shtyve me trup?” shumë pranë fytyrës së Eglit, duket sikur ajo pështyn.

Të paktën kështu pretendon Egli, e cila thotë “që kjo është Gerta Gixhari, më pështyu në fytyrë”.

Pjesë nga debati:

Gerta: Pse më shtyve sot? Egli: Ik moj. Të shtyva? Të dalë klipi Gerta: Me trup Egli: Të dalë klipi Gerta: Erdhi e më preku me trup Egli: Le të dalë klipi nëse të kam shtyrë Gerta: Më shtyve me trup o… Egli: O psikiatre, ik tani Gerta: Sot më shtyve me trup Egli: Hë më puth, afrohu Gerta: Sot më shtyve me trup Egli: Më lëshoi pështymën në fytyrë, ja kjo është Gerta Gixhari