“A dalim jashtë?”/ Ja si i përgjigjet Egli-Gjestit: Ti je duke…

Egli dhe Gjesti kanë krijuar një raport mjaft të mirë në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”.

Disa prej banorëve mendojnë se ata madje kanë krijuar një lidhje dhe të tjerë i besojnë kur ata thonë se nuk ka më shumë se shoqëri mes tyre.

Ndërkohë mbrëmjen e djeshme Gjesti e pyet Eglin që ‘a do me dalë jashtë me mbretin’ dhe ajo i përgjigjet ‘po’.

Por më pas Egli i kthehet: “Ti do dalësh nga shtëpia kur të marrësh atë çekun” dhe Gjesti pastaj me shaka ia kthen: “Njerëz nxirreni jashtë këtë far çike, se është duke dashur me më luajtur nga mendja”.

Pjesë nga biseda:

Gjesti: O Egli, hajde të martën me dalë jashtë me mbretin. A do me dalë jashtë me kingun?

Egli: Po dua

Gjesti: Ë?

Egli: Po

Gjesti: Dalim jashtë

Egli: Jo ti nuk je duke dalë

Gjesti: Po dal jashtë edhe unë

Egli: Ti je duke dalë jashtë vetëm kur të marrësh atë çekun, atë herë do të dalësh

Gjesti: Po dalim jashtë

Egli: T’a marrësh atë çekun

Gjesti: Njerëz nxirreni jashtë këtë far çike, se është duke dashur me më luajtur nga mendja.