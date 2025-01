Nis sesioni i ri parlamentar, seanca plenare hapet me himnin kombëtar

Ka nisur ditën e sotme sesioni i ri parlamentar. Seanca e sotme plenare është hapur me himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Sot Kuvendi ka hapur punimet e Sesionit të VIII, të Legislaturës së X, e cila do të vijojë punimet deri në mars, për t’ia lënë më pas vendin përgatitjeve për votimet e 11 majit që do të zgjedhin parlamentin e ri.

Përplasjet dhe bojkoti përkohësisht janë harruar dhe deputetët e të gjitha palëve do të përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët për disa nisma.

Sfida më e afërt, është ajo për ndryshimin e Kodit Zgjedhor, që imponohet nga realizimi i votës së diasporës, proces historik që implementohet për herë të parë në këto zgjedhje. PD e PS duhet të bashkojnë votat për disa ndryshime, që lidhen sa me anët teknike, aq edhe politike të procesit.