PSG zyrtarizon Kvaratskhelia, detajet e plota. Flasin aktorët kryesorë e transferimit të bujshëm

Kvicha Kvaratskhelia është lojtari më i ri i PSG-së. Klubi parizien e ka konfirmuar transferimin e tij përmes një komunikate zyrtare. "Paris Saint-Germain ka kënaqësinë të njoftojë nënshkrimin me Khvicha Kvaratskhelia, – thuhet në deklaratë. – Anësori 23-vjeçar, i cili do të mbajë fanellën me numrin 7, bëhet lojtari i parë gjeorgjian në historinë e klubit tonë".

Pasi mbërriti në mënyrë të fshehtë në Paris, dje në mëngjes, për të kryer vizitat mjekësore, gjeorgjiani firmosi kontratën deri në qershor të vitit 2029. Kjo marrëveshje i sjell Napolit 70 milionë euro fikse, plus 5 milionë në formë bonusesh.

Dashuria mes Kvaratskhelias dhe PSG-së ka qenë një histori afatgjatë. Verën e kaluar, Luis Enrique kishte kërkuar ta merrte në skuadër, por De Laurentiis dhe Conte e kishin bindur lojtarin gjeorgjian të qëndronte te Napoli, pavarësisht mungesës së rinovimit të kontratës. Megjithatë, në janar, dëshira e lojtarit për të kaluar në Francë u bë tepër e madhe për t’u frenuar, kësisoji marrëveshja u kthye në qendër të vëmendjes deri në realizimin e saj.

Të mërkurën, Kvara kishte zbrazur dollapin e tij në “Castel Volturno”, duke përshëndetur dhe falënderuar ekipin. Një ditë më pas publikoi një mesazh lamtumire për qytetin dhe tifozët. Me klubin e Napolit, Kvara luajti 107 ndeshje, shënoi 30 gola dhe dha 29 asistime, duke fituar titullin e Serie A në sezonin 2022/23.

Kvara: Është një ëndërr të jem te PSG

"Është një ëndërr të jem këtu. Kam dëgjuar shumë gjëra pozitive për Paris Saint-Germain. Jam jashtëzakonisht krenar që i bashkohem këtij klubi të madh dhe mezi pres të vesh ngjyrat e mia të reja", – ishin fjalët e para të Kvara, pas njoftimit për transferimin e tij te klubi parizien.

Napoli: Faleminderit, Kvara!

Pas zyrtarizimit nga parizienët Napoli e konfirmoi gjithashtu operacionin dhe falënderoi lojtarin përmes kanaleve të tij zyrtare në rrjetet sociale.

Al-Khelaifi: Kvara i vendosur për t’u bërë pjesë e klubit tonë

Presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, e mirëpriti Kvaratskhelian pas njoftimit zyrtar: "Jemi të lumtur që mirëpresim Khvicha Kvaratskhelian në familjen e Paris Saint-Germain. Ai është një nga lojtarët më emocionues të futbollit botëror, një talent fantastik dhe lojtar i guximshëm që lufton për skuadrën më shumë se çdo gjë tjetër. Khvicha ishte kaq i vendosur për t’u bërë pjesë e klubit tonë të madh, ndaj e di që do t’i arrijë të gjitha objektivat e tij me ne. Jemi të lumtur që po e forcojmë ekipin tonë me një lojtar të tillë".