Trajneri i Evertonit jep lajmin e keq: Broja i dëmtuar, nuk mund të luajë për 10-12 javë

Renditja e Premier League i tregonte vështirësitë para se të vinte si trajner, por pas ndeshjes së tij të parë në krye të Evertonit, të mërkurën, David Moyes ishte edhe më i qartë se problemi kryesor i ekipit është mungesa e golave, apo edhe e krijimit të rasteve për të shënuar.

Humbja 1-0 në shtëpi ndaj Aston Villa do të thotë që Evertoni nuk ka shënuar në 9 nga 12 ndeshjet e fundit të kampionatit, duke fituar vetëm njërën prej tyre. Totali i tyre i vogël prej 15 golash të shënuar në 20 ndeshje, këtë sezon, është i dyti më i keqi pas Southampton, që ndodhet në fund të klasifikimit përkatës me 12 gola.

"Na mungojnë lojtarët që shënojnë, na mungon krijimi i këtyre rasteve. Ndoshta kishim dy ose tri raste të mira, gjysmë raste ndaj Aston Villa, – thotë Moyes. – Mendoj se Jesper (Lindstrom) kishte një rast të mirë për të shënuar me kokë dhe Dom (Dominic Calvert-Lewin) në fund gjithashtu, por na duhet të krijojmë edhe më shumë se kaq".

Calvert-Lewin po kalon një periudhë shumë të vështirë, me golin e fundit të tij që daton nga shtatori. Rasti i humbur në minutat shtesë ishte një goditje e shpejtë mbi traversë, pas një krosimi të ulët të vështirë, por ai gjithashtu nuk arriti të përfitonte nga dy mundësi të mira në pjesën e parë.

Ai duket shumë larg nga lojtari që shënoi 4 gola në 11 paraqitje me Anglinë në vitet 2020 dhe 2021. Nëse nuk rikuperon qoftë edhe një pjesë të asaj forme, Evertoni duket i destinuar për një tjetër betejë nervash mbijetese, duke qenë aktualisht vetëm dy vende dhe një pikë mbi zonën e rënies.

Moyes gjithashtu zbuloi se sulmuesi i huazuar dhe i dëmtuar Armando Broja do të jetë jashtë fushabe për 10-12 javë, për shkak të dëmtimit të ligamenteve të kyçit të këmbës, të pësuar në fitoren e javës së kaluar në “FA Cup” ndaj Peterborough, prandaj mund t’i duhet të kthehet te Chelsea: "Mendojmë se ai do të jetë jashtë për rreth 10-12 javë. Ka dëmtuar ligamentet e kyçit të këmbës. Kjo ndoshta do të thotë se duhet të kthehet te Chelsea".