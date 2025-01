Lukaku ‘ngre në qiell’ Conten: Trajner i përkryer, të bën të ndihesh fitues

Romelu Lukaku, sulmuesi aktual i Napolit, ka ndarë një histori interesante për marrëdhënien e tij me Antonio Conte, trajnerin që ka pasur ndikim të madh në karrierën e belgut. Në një intervistë, Lukaku e përshkroi Conten si trajnerin ideal për të, falë përkushtimit të tij ndaj detajeve dhe përpjekjes për të përmirësuar çdo lojtar.

"Conte është i përkryer për mua, – tha Lukaku. – Ai i kushton vëmendje çdo detaji, nga mbrojtja deri te sulmi. Përgatitjet e tij janë aq të hollësishme sa është e pamundur të gabosh. Më pëlqen kjo përgjegjësi, sepse më ndihmon të rritem si lojtar. Ai të bën të ndihesh fitues dhe kjo është ajo që më pëlqen tek ai".

Megjithatë, Lukaku kujton edhe një moment të vështirë me Conten: "Kur mbërrita tek Interi, gjatë një stërvitjeje më kërkoi të bëja disa vrapime. Unë e anashkalova njërën nga ato dhe pastaj më thirri në zyrë. Më tha që nëse do ta përsërisja, do të më përjashtonte nga skuadra. Ishim gati për një ndeshje kundër Sassuolos dhe kërcënimi i tij më dha motivim të madh. Luajta shumë mirë atë ditë dhe nga ai moment lidhja jonë u forcua më shumë".

Lukaku shtoi se ndjenja kur u ribashkua me Conten te Napoli ishte e veçantë: "Kur e pashë sërish, më tha menjëherë: Tani është momenti të punojmë dhe të bëjmë diçka të madhe. Është gjithmonë kënaqësi të punosh me të".