Conceição, pas fitores ndaj Comos: Duhet më shumë uri në duele, i kënaqur me zëvendësuesit

Sérgio Conceição, trajneri i Milanit, foli për kanalet zyrtare të klubit kuqezi pas fitores 2-1 në fushën e Comos: “Mund të ishim pozicionuar më mirë në fushë gjatë pjesës së parë, duke mos i dhënë shumë hapësira Comos, që është një skuadër e mirë, sidomos në shtëpi, gjë që e tregoi.

Jam i kënaqur me karakterin që treguam, por gjatë ndeshjes duhet të përmirësojmë shumë gjëra. Për sa i përket fitimit të dueleve dhe kontrasteve, duhet të kemi më shumë uri, është një mesazh që duhet t’ia përcjellim ndeshjes.

I kënaqur me ndihmën e atyre që u futën nga stoli? Po, jam i kënaqur. Flisja shpesh me Jimenez, i cili duhej të ngushtonte më shumë hapësirat dhe të ndihmonte mesfushën. Edhe Camarda hyri me dëshirë, ka shumë pasion dhe u vu menjëherë në dispozicion”.

Fitore me përmbysje, falë golave të Hernandez dhe Leao, por trajneri portugez nuk është ende i kënaqur: "Na u desh të vuajmë shumë, sepse kishim përballë një ekip të shkëlqyer me lojtarë të mire. Megjithatë në fushë mungojnë ende disa aspekte në repartet e ndryshme.

Duhet të jemi më të pranishëm në duelet mbrojtëse dhe sulmuese, por mbi të gjitha, duhet të jemi më solidë për të shmangur që kundërshtarët, kur dalin përpara, ta gjejnë linjën tonë mbrojtëse në mesfushë.

Ishim më efektivë në pjesën e dytë, pas golit të pësuar, por lojtarët duhet të punojnë dhe të mësojnë disa gjëra që janë bazë në futboll. Nëse je solid, nuk pëson gola dhe me lojtarët që ke, arrin të krijosh 4 ose 5 mundësi e të fitosh".