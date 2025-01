Flick prezanton finalen e Superkupës: Ndaj Real Madridit do të luajmë si në fitoren 4-0

Hansi Flick, trajneri i Barcelonës, ka folur para finales së Superkupës kundër Real Madridit dhe ka shprehur besimin e tij për ekipin, duke thënë se do të luajnë në të njëjtën mënyrë si në ndeshjen e madhe të këtij sezoni në “Bernabeu”, ku morën fitoren dominuese 4-0: "Do të luajmë si në ‘Bernabeu’, do të qëndrojmë të organizuar dhe të fortë në mbrojtje, por gjithashtu të shfrytëzojmë mundësitë tona në sulm".

Në prag të ndeshjes ndaj “Los Blancos”, ai u shpreh: "Superkupa është një titull i vlefshëm dhe një mundësi për të treguar se sa shumë kemi punuar për këtë moment. Fitimi i saj do të ishte arritje e madhe për klubin, diçka që na do të na jepte më shumë besim për pjesën tjetër të sezonit".

Lajmi i madh i javës për Barcelonën erdhi pak orë para gjysmëfinaleve, kur CSD miratoi një masë paraprake për Dani Olmon dhe Pau Víctor, duke lejuar regjistrimin dhe pjesëmarrjen e tyre në finalen e Superkupës. Trajneri Flick e përshëndeti këtë vendim pas fitores kundër Athletic Bilbao dhe la të kuptojë mundësinë që Olmo të luajë në finalen e nesërme, megjithatë nuk dha sinjale të qarta për formacionin startues: "Olmo? Po, mund të luajë. Është shumë i lumtur që ka mundësinë të luajë dhe do të jetë me ekipin".

Po ashtu, Flick vlerësoi performancën e shkëlqyer të Gavit kundër Athletic në gjysmëfinale. Sidoqoftë, këtë herë dha një sugjerim më të qartë: "Ai pati besim dhe i dha ekipit shumë gjëra. Për ne është shumë i rëndësishëm. Mendoj se Gavi do të luajë, por ende nuk i kam përkthyer në formacionin titullar mendimet e mia".

Pas një paraqitjeje të shkëlqyer nga portieri polak në gjysmëfinale, ku ishte titullar përpara Iñaki Peña, trajneri gjerman u shpreh për situatën e portës te Barcelona: "Shezny luajti një gjysmëfinale të madhe, por Iñaki ka bërë një pjesë të parë të shkëlqyer të sezonit".

Sa i përket incidentit gjatë seancës para gjysmëfinales, ku Iñaki u vonua dhe si pasojë përfundoi në stolin e rezervave, Flick tregoi se është i rreptë në kësi çështjesh: "Në Spanjë ka një mentalitet tjetër, por mendoj se zhurma është shumë e madhe. Çështja e Iñaki? Lojtarët duhet të jenë të saktë me oraret, është hera e tretë që ndodh në ekip këtë sezon (dy herë me Koundé dhe një herë me portierin), prandaj duhej të merrja një vendim".

Edhe pse ekipi është pak më shumë se 24 orë përpara finales së parë të sezonit, Flick nuk mundi të shmangte pyetjet mbi të ardhmen e Ronald Araújo. Uruguajani ka qenë objekt i thashethemeve të shumta, veçanërisht lidhur me një kalim te Juventusi, ndërkohë që ende nuk ka rinovuar. Kontrata e tij skadon në vitin 2026, duke nxitur spekulime për mundësinë e një largimi: "Araujo? Kur kam ardhur te Barcelona e dija se do të kishte shumë thashetheme. Ronald u kthye nga një dëmtim i rëndë. Është shumë profesional dhe pikërisht këtë dua prej tij. E dua në ekipin tim, sepse është një nga mbrojtësit më të mirë".

Para mbërritjes në Yeda, një nga polemikat më të mëdha që rrethuan turneun ishte dënimi i Vinícius nga Komiteti i Disiplinës, i cili e la atë jashtë për dy ndeshje në La Liga, por nuk ndikoi në pjesëmarrjen e tij në Superkupë. Flick nuk ishte i shqetësuar fare nga kjo, madje e festoi praninë e tij: "Nuk është vendimi im. Më vjen mirë që ai është këtu. Superkupa është ndryshe nga çdo garë tjetër, prandaj është mirë që ai do të jetë në fushë".

Mbi mundësinë që Real Madridi të barazohej me Barcelonën, me 14 trofe të Superkupës Spanjolle, nëse fiton nesër në mbrëmje, trajneri gjerman nënvizoi: "Nuk më interesojnë statistikat, ajo që dua është ta fitoj trofeun për klubin dhe ekipin. Çdo ndeshje është një mundësi për të treguar se sa shumë mund të arrijmë si ekip, ne do të luftojmë për ta fituar këtë trofe. Në fund të ditës, kjo është ajo që ka rëndësi; të fitojmë dhe të vazhdojmë të rritemi si ekip".