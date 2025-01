Rrëzohet avioni/ Humbin jetën 10 persona, 5 prej tyre anëtarë të një familje (VIDEO)

KOLUMBI- 10 persona, përfshir pesë anëtarë të së njëjtës familje kanë vdekur pasi një aeroplan i vogël u rrëzua në veriperëndim të Kolumbisë. Guvernatori i provincës Antioquia, Andrés Julián Redon, njoftoi se asnjë i mbijetuar nuk u gjet në rrënojat.

Avioni u ngrit të mërkurën nga Jurado, një qytet në provincën e varfër të Choco, pranë kufirit me Panamanë, me destinacion Medellín. Kontrollorët e trafikut ajror humbën kontaktet me të atë pasdite. Një hetim për shkakun e rrëzimit tashmë është duke u zhvilluar. Mes viktimave ishin tre të mitur dhe dy anëtarë të ekuipazhit.

Në shumë zona të izoluara të Kolumbisë, transporti bëhet me avionë të vegjël privatë dhe aksidentet janë një dukuri e shpeshtë. Në vitin 2023, katër fëmijë të vegjël u gjetën të gjallë pasi mbijetuan 40 ditë në xhunglën e Amazonës pasi avioni në të cilin ndodheshin u rrëzua. Fëmijët ishin të vetmit të mbijetuar dhe historia e tyre bëri bujë në mbarë botën.