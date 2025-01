Vrau fqinjin e moshuar me thikë dhe çekiç, gjykata cakton ‘arrest me burg’ 39-vjeçarin në Durrës

DURRËS- Gjykata e Durrësit ka vendosur "arrest me burg" për Fatjon Janina. Më datë 30 dhjetor, 39-vjeçari masakroi me thikë dhe çekiç fqinjin e tij të moshuar Paulin Gina. Janina, i cili njihet nga banorët si person problematik, akuzohet për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.

Ndërkohë, mësohet se Janina ka mbajtur të njëjtin version gjatë dëshmisë së tij para gjyqtarit Rexhep Bekteshi. Në momentin e arrestimit, autori tha se vktima i kishte borxh 200 mijë lekë dhe nuk ia kthente.

I pyetur nga gjyqtari Rexhep Bekteshi rreth motivit të ngjarjes, Janina ka mbajtur të njëjtin version sikundër edhe përpara grupit hetimor në momentet e arrestimit të tij.

Nga veprimet hetimore u zbulua se autori ishte 39-vjeçari, i cili kishte shkuar në banesën e të moshuarit, për t’i kërkuar atij para, por Gina nuk i kishte dhënë. Më pas Janina e ka goditur me sende të forta dhe thikë, duke i shkaktuar plagë të shumta. 82-vjeçari jetonte i vetëm ne apartamentin e tij ku edhe u gjet i vdekur në lagjen 16 të qytetit të Durrësit.