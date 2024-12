Shkarkimi i Fonseca, bashkëshortja e trajnerit ‘thumbon’ kuqezinjtë: Nuk është heshtja që na shoqëron…

Milan-Roma ishte ndeshja e fundit e Paulo Fonseca në stolin e kuqezinjve. Trajneri portugez u shkarkua para përfundimit të vitit kalendarik, një lamtumirë që shkaktoi bujë dhe erdhi menjëherë pas fishkëllimës së fundit të së dielës mbrëma në “San Siro”.

Fonseca pagoi renditjen e dobët, pasi skuadra kuqezi ndodhet në vendin e tetë, jashtë zonës së Champions-it dhe madje edhe të kupave më të vogla europiane. Pas shkarkimit, bashkëshortja e trajnerit luzitan vendosi të reagonte në rrjetet sociale. Ja çfarë shkroi Katerina Fonseca:

"Do të doja të shkruaja këtu vetëm disa fjalë si nderim për një person të veçantë, i cili e kreu punën e tij me nder, profesionalizëm dhe pasion. Dhe, mbi të gjitha, me mirënjohje të sinqertë për tifozët e vërtetë kuqezinj. Nuk është heshtja që na shoqëron, por fjalët tuaja të mira plot respekt dhe vlerësim. Faleminderit kuqezinj dhe gjithmonë, forca Milan".

Bashkëshortja e trajnerit postoi një foto me bashkëshortin dhe fëmijët e tyre për t’i dhënë lamtumirën ekipit kuqezi dhe qytetit të Milanos.