Qeveria merr vendimin: 3 janari ditë pushimi për administratën

TIRANË- Qeveria ka caktuar datën 3 janar pushim për administratën publike. Në mbledhjen e kësaj të hëne është marrë vendimi për t’i shtuar administratës publike një ditë më shumë pushim për festat e fundvitit, përveç datave 1 dhe 2 janar.

Në vendimin e qeverisë thuhet se dita e punës e datës 3 janar do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 2025.

“Në mbështetje të neneve 95, pika 2, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi caktimin e ditës së premte, datë 3.1.2025, ditë pushimi për punonjësit e administratës shtetërore. Dita e punës, e datës 3.1.2025, do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda gjashtëmujorit të parë të atij viti. Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare” – thuhet në vendimin e qeverisë të firmosur nga Belinda Balluku me porosi të Edi Ramës.