Milani shkarkon Fonseca, ja trajneri i ri që do ta zëvendësojë. Edhe ai, 6 muaj në provë…

“Game Over” për Fonseca. Barazimi kundër Romës dhe 8 pikët larg zonës së Champions-it kanë vënë pikën mbi aventurën e trajnerit portugez në pankinën e Milanit. Vendimi i klubit, që ishte në ajër nga mëngjesi i djeshëm, u mor menjëherë pas një konference shtypi surreale, ku trajneri u la vetëm përballë gazetarëve.

Falë një klauzole në kontratë, me shkarkimin brenda 6 muajve të parë të punës, klubi i “Via Aldo Rossi” nuk do të detyrohet t’i paguajë dy vitet e mbetura të marrëveshjes. Duke lënë “San Siron”, Fonseca u shpreh me qetësi: "Është e vërtetë, po largohem nga Milani. Më vjen keq, por po largohem me ndërgjegje të pastër".

Në vend të Paulo Fonseca pritet Sergio Conceição. Ai do të mbërrijë në Milano për të nënshkruar kontratën dhe marrë menjëherë drejtimin e ekipit, duke u përgatitur për ndeshjen e Superkupës Italiane në fillim të janarit (debutimi të premten, më 3 janar, kundër Juventusit ku luan i biri i tij).

Ish-trajneri i Portos, me një të kaluar të shkëlqyer në futbollin italian, do të drejtojë seancën e parë stërvitore, do të njihet me lojtarët e rinj dhe të martën do të udhëtojë me ekipin në Riad për “Final Four” të Superkupës Italiane.

Lajmi po qarkullonte prej orësh dhe ishte e qartë se kishte mbërritur edhe te trajneri, i cili në pankinë ishte aq nervoz sa u përjashtua për protesta, pas një faulli të supozuar të Pisillit ndaj Reijnders në zonën verdhekuqe.

Gjithsesi, shkarkimi i një trajneri që nuk u pëlqye kurrë nga tifozët kuqezinj dhe kishte kundër pjesërisht edhe lojtarët, dukej i pashmangshëm. Më pak i pritshëm ishte momenti, me Superkupën Italiane dhe sfidën kundër Juventusit në prag, duke pasur relativisht pak kohë për të përgatitur një ndeshje dhe një kompeticion për të cilin pronarët kanë shumë interes.

Sergio Conceição, i cili ishte në radarin e Milanit edhe verën e kaluar, do të ketë detyrën për ta ringjallur një ekip që nuk ka pasur kurrë qëndrueshmëri në performancë.

Trajneri i ri, i sapo larguar nga Porto pas një ndërprerjeje bashkëpunimi me mirëkuptim, do të përdorë të njëjtin modul si Fonseca (4-2-3-1), edhe pse shpesh e ka alternuar me 4-4-2 ose 4-3-3. Aventurës së tij i mungon vetëm zyrtarizimi, që pritet të jetë për një milion euro për 6 muaj, me opsion rinovimi.