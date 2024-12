Horoskopi i Paolo Fox për ditën e diel 29 dhjetor 2024

Mirësevini në horoskopin e Paolo Fox për të dielën 29 dhjetor 2024! Një ditë magjike ju pret: qielli është plot hije dhe secila shenjë e zodiakut do të gjejë hapësirën e saj për të shkëlqyer ose për t’u përballur me sfida të reja.

Zbuloni dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ – Zjarri: 21 Mars deri më 20 Prill –

Energjia është në kulmin e saj! Hëna në një aspekt të favorshëm përforcon vendosmërinë tuaj. E diela perfekte për të risjellë harmoni. Nëse keni debatuar me dikë, është koha për të bërë paqe. Përdoreni këtë moment pozitiv për t’u afruar me ata që doni. Mos harroni: një Dashi që di të dëgjojë mund të pushtojë botën.

Demi ♉ – Toka: nga 21 prilli deri më 20 maj –

Demi, yjet ju ftojnë të reflektoni. Mund të ndiheni pak si nën mjegull, por mos u shqetësoni: është vetëm një moment reflektimi. Përfitoni nga e diela për t’u çlodhur dhe për të vendosur mendimet tuaja në një rend të nevojshëm. Në dashuri shmangni diskutimet e kota: jini të durueshëm dhe gjithçka do të jetë mirë.

Binjakët ♊ – Ajri: 21 maj deri më 21 qershor –

Një valë krijimtarie ju pushton, të dashur Binjakë! E diela perfekte për të eksploruar hobi të rinj ose për të kaluar kohë cilësore me miqtë dhe familjen. Shpirti juaj i lirë dhe plot nur do të përhapet mbi ata që ju rrethojnë. Kini kujdes, megjithatë, të mos e teproni me shakatë: jo të gjithë mund t’i marrin ato me të njëjtin entuziazëm si ju.

Gaforrja ♋ – Uji: nga 22 qershor deri më 22 korrik –

Gaforre, qielli ju buzëqesh. Më në fund mund të lini pas vetes barrën e javëve të fundit. Kjo e diel duket se është koha për t’u kujdesur për veten dhe për t’u përkëdhelur pak. Në dashuri, dikush mund t’ju befasojë me një gjest të papritur. Nëse jeni beqarë, mos u mbyllni në shtëpi: dashuria është afër!

Luani ♌ – Zjarri: 23 korrik deri më 22 gusht –

Luani, ju jeni në qendër të vëmendjes, si gjithmonë. E diela premton të jetë e shkëlqyer, por kujdes mos e teproni. Mos harroni se edhe ju keni nevojë për pushim. Në dashuri, partneri/ja mund të kërkojë më shumë vëmendje: mos i lini pas dore ata që ju duan. Në punë është më mirë që vendimet e rëndësishme t’i shtyni për të hënën.

Virgjëresha ♍ – Toka: nga 23 gushti deri më 22 shtator –

E dashur Virgjëreshë, yjet ju këshillojnë të lini pak veten. Mos u shqetësoni për çdo detaj! Është koha për t’u çlodhur dhe për të shijuar ditën. Në familje mund të shfaqen tensione të vogla, por me sensin praktik të lindur do të arrini t’i zgjidhni ato pa probleme. Buzëqeshni më shumë: humori juaj i mirë është ngjitës!

Peshorja ♎ – Ajri: nga 23 shtatori deri më 22 tetor –

Peshorja, e diela juaj është e ngjyrosur me qetësi. Pas një jave të ngarkuar, më në fund mund të shijoni një ditë të qetë. Kushtojini kohë vetes: një shëtitje ose një lexim i mirë do t’ju ndihmojë të rimbushni bateritë tuaja. Në dashuri, yjet premtojnë momente romantike. Nëse jeni beqarë, një takim i papritur mund t’ju gjallërojë ditën.

Akrepi ♏ – Uji: nga 23 tetori deri më 22 nëntor –

Akrepi, yjet ju ftojnë të lini mënjanë inatin. E diela është dita e përsosur për të falur dhe për të filluar nga e para. Në vendin e punës, është koha për t’u sqaruar: përgatitni një plan për të ardhmen, por pa u nxituar. Në dashuri, lëre zemrën të flasë. Mos kini frikë të tregoni veten të pambrojtur: kjo do të jetë forca juaj.

Shigjetari ♐ – Zjarri: nga 23 nëntori deri më 21 dhjetor –

Shigjetari, shpirti juaj aventurier ju shtyn të organizoni diçka të veçantë. Një udhëtim jashtë qytetit ose një ditë argëtimi mund të jetë e duhura për ju. Në dashuri, entuziazmi juaj është i papërmbajtshëm, por bëni kujdes të mos jeni shumë ndërhyrës. Lini vend edhe për të tjerët.

Bricjapi ♑ – Toka: nga 22 dhjetori deri më 20 janar –

Bricjapi, këtë të diel kryefjala është ekuilibri. Yjet ju ftojnë të mos e teproni, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Ngadalësoni dhe shijoni kënaqësitë e vogla të jetës. Në dashuri, bashkëfajësia me partnerin është shumë e lartë. Për beqarët një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Lëreni veten të habiteni!

Ujori ♒ – Aria: nga 21 janari deri më 19 shkurt –

Ujori, mendja juaj është një vullkan idesh! Shfrytëzojeni këtë të dielë për të planifikuar projekte të reja ose për t’iu përkushtuar diçkaje që e keni pasion. Në dashuri, megjithatë, është e nevojshme të jesh më i pranishëm: partneri/ja mund të ndihet i/e lënë pas dore. Dëgjoni me kujdes ata që ju rrethojnë dhe mos kini frikë të tregoni ndjenjat tuaja.

Peshqit ♓ – Uji: 20 shkurt deri më 20 mars –

Peshqit, është dita e përsosur për të ndjekur intuitën tuaj. Yjet ju mbështesin duke ju dhënë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Përfitoni nga kjo energji për të forcuar lidhjet emocionale. Në vendin e punës, mos lejoni që vështirësitë e vogla t’ju dekurajojnë: gjithçka do të zgjidhet vetë me kalimin e kohës. Lëreni zemrën tuaj t’ju udhëheqë dhe nuk do të gaboni. /noa.al