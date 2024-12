FOTO/ Takimi i “akullt” mes Ledri Vuklës dhe Sara Hoxhës, çfarë i bëri bashkë?

Ledri Vula dhe Sara Hoxha janë fotografuar për herë të parë pranë njëri-tjetrit që prej ndarjes së tyre, kjo për arsyen e ditëlindjes së vajzës së tyre, Poem.

Reperi merr vajzën në krah, teksa Sara merr arushin e pelushit që ai i ka sjellë dhe largohet menjëherë, duke u mjaftuar vetëm me disa puthje nga vogëlushja e tyre dhe as edhe një përshëndetje me yllin e muzikës.

Më tej Sara ecën disa hapa para si për t’ju shmangur ecjes krah më krah me ish-të dashurin e saj.

Ndërkohë që edhe këngëtari duket qartazi që nuk kthen as vështrimin nga ish-partnerja.

Këto foto, zbulojnë më së miri ndarjen e vështirë që dyshja ka pasur, ku ndonëse janë dy prindër që për vajzën e tyre nuk mungojnë kurrë, me njëri-tjetrin mëritë vijojnë ende.