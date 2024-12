Neymar dhe partnerja e tij japin lajmin e madh për Krishtlindje, presin të bëhen prindër sërish

MË SHUMË SE TË LUMTUR. Neymar dhe e dashura e tij, Bruna Biancardi, organizuan një festë spektakolare për zbulimin e gjinisë, duke shpallur se presin fëmijën e tyre të dytë. Çifti e konfirmoi lajmin e papritur teksa po kalonin Krishtlindjet me familjen dhe miqtë.

Bruna, e cila lindi vajzën e tyre të parë, Mavie, në tetor të vitit të kaluar, zbuloi se është sërish shtatzënë me një vajzë tjetër përmes një videoje emocionuese që ndau me 12.3 milionë ndjekësit e saj në Instagram. Në video, Mavie shihet duke puthur barkun e saj, ndërsa qëndron pranë sulmuesit të Al-Hilal dhe djalit të Neymar, Davi Lucca, 13 vjeç.

Më pas, ata zbuluan gjininë e fëmijës që presin, duke shpërndarë tym dhe konfeti rozë pas një numërimi “djalë apo vajzë”. 30-vjeçarja shkroi një mesazh pranë videos: “Po kalojmë një fazë kaq të ëmbël, ndaj nuk mund të mos e ndajmë me ju lajmin e madhe. Zoti i ka dëgjuar sërish lutjet tona, i ka konfirmuar planet tona. Mirë se vjen vajza jonë, ardhsh me shëndet të plotë! Po të presim që ta plotësosh edhe më shumë familjen tonë. Zoti na mbroftë nga çdo e keqe!”

Neymar, 32 vjeç, ndau postimin e Brunës në rrjetet e tij sociale. Konfirmimi i shtatzënisë shënoi një kthesë të jashtëzakonshme për çiftin, pas një viti e gjysmë të trazuar. Bruna konfirmoi se ajo dhe futbollisti brazilian nuk ishin më bashkë, 13 muaj më parë.

Modelja dhe influencerja iu drejtua rrjeteve sociale për të folur për herë të parë mbi thashethemet që ata e kishin ndërprerë marrëdhënien pas akuzave se futbollisti kishte kërkuar foto nudo nga një modele e OnlyFans dhe kishte tentuar të flirtonte me një tjetër vajzë, në një festë që organizoi në vilën e vet në Brazil.

Bruna solli në jetë Mavie në një klinikë luksoze në Sao Paulo më 6 tetor të vitit të kaluar, vetëm disa javë pasi Neymar u detyrua t’iu përgjigjej pretendimeve për tradhti, pasi u filmua duke festuar me dy femra në një klub nate në Barcelonë.

Më 28 nëntor të vitit të kaluar, Bruna, e cila e kishte bërë publike lidhjen me Neymarin në janar 2023, iu tha ndjekësve të saj në Instagram: “Kjo është një çështje private, por duke qenë se çdo ditë lidhem me lajme, supozime dhe dyshime, ju informoj se nuk jam në një marrëdhënie. Ne jemi prindër të Mavie, kjo është arsyeja e lidhjes sonë. Shpresoj që kështu njerëzit të mos më lidhin më me këto lajme të shpeshta. Faleminderit”.

Ajo reagoi disa orë pasi në shtypin brazilian u publikuan pamje të bisedave WhatsApp midis Neymarit dhe modeles së OnlyFans, Aline Farias.