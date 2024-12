Nga Zidane te Xavi Hernandez, sa shumë trajnerë janë pa ekip. Lista e të papunëve më të famshmëm

Një listë shumë e gjatë, që vërtet impresionon. Janë shumë trajnerët, ende në kërkim të një skuadre, ndërsa jemi pothuajse në mesin e sezonit 2024-2025. Kjo listë fillon me Zinedine Zidane, i cili ka fituar gjithçka me Real Madridin (dhe disa herë), por praktikisht është pa skuadër që nga viti 2021, dhe përfundon me Massimiliano Allegri, ende i papunë pas largimit të bujshëm nga Juventusi.

Mes “të papunëve” të shquar nuk janë më Thomas Tuchel dhe Mauricio Pochettino, të cilët kanë kaluar eksperienca te PSG dhe Chelsea dhe prej pak kohësh janë përkatësisht trajnerët e Anglisë dhe SHBA-ve, si dhe Jorge Sampaoli, i cili është rikthyer në Francë si trajner i Rennes, ndërsa mbetet ende jashtë Joachim Low, kampion i Botës më 2014 dhe pa ekip që nga largimi nga Gjermania.

Nuk duhet të harrojmë Sergio Conceiçao dhe Maurizio Sarri, përveç Erik ten Hag, i shkarkuar nga Manchester United dhe i zëvendësuar nga Ruben Amorim. Më pas janë Rudi Garcia, Graham Potter dhe Edin Terzic, finalisti i fundit në Ligën e Kampionëve me Borussia Dortmund, si dhe Xavi, i larguar nga Barça e tij.

Listën e mbyllin, duke përmendur vetëm më të njohurit, Sam Allardyce, veterani i trajnerëve anglezë, Nico Kovac, Igor Tudor, Lucien Favre, Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Jurgen Klinsmann, David Moyes, Julien Stephan, Roger Schmidt, Daniele De Rossi, Tite, Luis Castro, Davide Ballardini, Mark van Bommel, Alberto Gilardino, Urs Fischer, Claude Puel, Aurelio Andreazzoli, Fatih Terim, Fabio Cannavaro dhe Gabriele Cioffi.

Të gjithë, ose pothuajse, janë potencialisht “kërcënime” për trajnerët e gjysmës së Europës nëse gjërat nuk shkojnë mirë.