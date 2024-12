Thuram dhe Calhanoglu, yjet zikaltër më 2024. Interi feston duke pritur zhbllokimin e Lautaros

Qoftë bindëse apo jo, një gjë është e sigurt në Serie A: Interi fiton. Dominon ose tregohet i zgjuar, vuan ose shpërthen, skuadra e Simone Inzaghit ka rifilluar të grumbullojë suksese në kampionat siç nuk ndodhte prej kohësh, duke e mbyllur vitin 2024 në mënyrën më të mirë të mundshme. Katër fitore radhazi po i lejojnë Lautaro Martinezit dhe shokëve të tij të ndjekin ritmin e çmendur të Atalantës, por mbi të gjitha kanë riafirmuar te trajneri bindjen për potencialin e një skuadre më ambicioze sesa çdo individ i saj.

Në "Krishlindjen" e shtëpisë, Inzaghi, i rikrijuar simbolikisht edhe në selinë e klubit, protagonisti i vërtetë i dhjetorit zikaltër, ka qenë ai që të gjithë prisnin. Lautaro Martinez, edhe kundër Comos, vazhdoi “agjërimin” e papritur të golave, me 8 ndeshje radhazi pa shënuar, jashtë kontekstit dhe pritshmërive. Por, a shqetësohet dikush në klub ose në fushë për këtë? Përgjigjja është “jo”. Ovacioni i tifozëve në momentin e zëvendësimit kundër Comos është prova më e qartë se Lautaro ka mbështetjen e të gjithëve, se shpejt do të shënojë.

Në fakt, rezultatet e arritura edhe me një formë jo optimale të kapitenit i japin një këndvështrim edhe më pozitiv Simone Inzaghit. Protagonistët e "rëndësisë së dytë" po e bëjnë Interin të shkëlqejë në pritje të sfidave të mëdha, si Superkupa e Italisë dhe Champions League. Në veçanti, Calhanoglu dhe Thuram kanë shkëlqyer në vitin 2024 me paraqitje e statistika të spikatura, por pa kërkuar vëmendje të tepruar.

Me asistin për Carlos Augusto nga goditja e këndit, kundër Comos, turku Calhanoglu ka konfirmuar statusin e tij si një nga mesfushorët më të mirë të Europës (sipas tij, më i miri), duke arritur në kuotën e 150 kontributeve direkte në gola (gola + asiste) në karrierën e tij, në pesë kampionatet e mëdha europiane. Një statistikë, e dhënë nga Opta, që e vendos atë në një elitë së bashku me Kevin De Bruyne, Marco Reus, Angel Di Maria dhe Dimitri Payet, edhe pse turku ka luajtur më thellë në fushë vitet e fundit.

Po Thuram? Në pesë minutat e luajtura pa ndihmën e Martinez, ai vendosi ta trondiste portën e Comos me një gol të fuqishëm, duke treguar diçka që askush nuk e priste ditën kur u bashkua me Interin, duke parë të kaluarën e tij. Vetëm më 2024, francezi ka marrë pjesë direkt në 22 gola (18 gola dhe 4 asiste), duke ndjekur ritmin e një tjetër surprize të madhe të dy sezoneve të fundit, Charles De Ketelaere, i cili po shkëlqen me Atalantën kryesuese. Një duel talenti, që pasqyron garën edhe në renditje (Atalanta-Inter).